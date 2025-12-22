Svelate al Jump Festa, le nuove carte a illustrazione estesa debuttano nella Rarity Collection 5 e puntano dritte al cuore dei collezionisti.

Dal Jump Festa arrivano novità destinate a far parlare a lungo i collezionisti: Yu-Gi-Oh! Trading Card Game introduce ufficialmente le extended art card, disponibili per la prima volta assoluta all’interno della Rarity Collection 5. Un cambiamento non solo estetico, ma culturale, che avvicina sempre di più il gioco di carte all’illustrazione d’arte.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: UMG e Roblox: la musica entra nei mondi immersivi

Le nuove carte presentano illustrazioni estese a tutta superficie, senza il classico riquadro, e finiture laminate di alta qualità che esaltano colori, dettagli e profondità visiva. Un formato pensato chiaramente per i fan e per il mercato del collezionismo, dove l’impatto visivo conta quanto il valore di gioco.

Saranno dieci le carte iconiche a ricevere questo trattamento speciale, tra cui nomi amatissimi come Dragone Nero Occhi Rossi, Super Polimerizzazione, Kurikara Divincarnata ed Epurazione Dominus: vere e proprie icone che tornano sotto una nuova luce, più spettacolare e contemporanea.

La Rarity Collection 5 si conferma così non solo come un prodotto celebrativo, ma come un passaggio chiave nell’evoluzione visiva di Yu-Gi-Oh!, sempre più attento al dialogo tra gioco, design e arte.

Il Konami Digital Entertainment, storico publisher del franchise, continua così a rinnovare una delle saghe più longeve e influenti del mondo TCG, dimostrando come anche una carta possa diventare un oggetto da esposizione.