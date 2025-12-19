Dalla musica al gaming: con gli Stray Kids debutta una nuova idea di fan experience nei mondi immersivi.

La musica sta cambiando spazio, linguaggio e pubblico. Non più solo concerti, streaming o social, ma mondi immersivi in cui l’ascolto diventa esperienza e il fan non è più spettatore, bensì partecipante attivo. È in questo scenario che si inserisce il nuovo accordo strategico annunciato il 19 dicembre 2025 tra Universal Music Group e Roblox, piattaforma di gaming e creazione sempre più centrale nell’immaginario culturale delle nuove generazioni.

L’intesa punta a rafforzare l’integrazione tra musica, creatività e commercio all’interno della piattaforma, ampliando le possibilità di interazione tra artisti e fan. L’accordo prevede infatti l’introduzione di nuove funzionalità commerciali, pensate per aumentare il coinvolgimento e le opportunità di monetizzazione per artisti ed etichette, anche attraverso l’integrazione di Shopify per la vendita di merchandising digitale e fisico direttamente negli ambienti Roblox. Parallelamente, UMG e Roblox lavoreranno a stretto contatto per semplificare l’accesso degli artisti agli strumenti creativi della piattaforma, offrendo supporto operativo e accesso anticipato a nuove funzionalità e beta.

Roblox come nuovo spazio culturale per la musica

Ma il cuore dell’operazione va oltre il commercio. La collaborazione si fonda su una dichiarata attenzione alle pratiche di intelligenza artificiale responsabile e alla tutela della proprietà intellettuale, con l’obiettivo di creare un ecosistema in cui i creatori possano sperimentare senza perdere il controllo sulle proprie opere. Un punto sempre più cruciale nel dibattito contemporaneo su musica, tecnologia e diritti.

«La relazione strategica tra UMG e Roblox si basa su obiettivi condivisi: promuovere l’innovazione, dare potere agli artisti e rafforzare il legame con i fan», ha spiegato Michael Nash, EVP e Chief Digital Officer di Universal Music Group. «Con questo nuovo framework rafforziamo la nostra collaborazione commerciale, creativa e operativa, aprendo nuove opportunità per i nostri artisti e le nostre etichette. Il lancio imminente della nostra esperienza flagship Tastemaker conferma il ruolo di UMG nel guidare il futuro della musica negli ambienti immersivi».

Sulla stessa linea Enrico D’Angelo, Chief Business Officer di Roblox, che sottolinea come la piattaforma stia evolvendo in uno spazio culturale a tutti gli effetti: «Abbiamo lavorato a lungo con Universal Music Group per portare alcuni dei loro artisti su Roblox e coinvolgere le nuove generazioni in modi innovativi. Questo accordo rappresenta un passo decisivo nella costruzione del futuro dell’intrattenimento immersivo».

UMG, Roblox e Stray Kids: un nuovo modello di musica immersiva

Il primo tassello concreto di questa nuova fase è già visibile: le attivazioni artistiche partiranno dagli Stray Kids, il gruppo K-pop tra i più seguiti al mondo, che debutta oggi sulla piattaforma. Una scelta tutt’altro che casuale: il K-pop è uno dei linguaggi musicali più affini alle dinamiche immersive e comunitarie, e gli Stray Kids – con il loro fandom globale e altamente partecipativo – rappresentano un banco di prova ideale per questo nuovo modello di relazione tra musica e spazio digitale.

L’accordo si inserisce in un percorso già avviato da UMG su Roblox negli ultimi anni. Nel 2023 è nato Beat Galaxy, spazio curatoriale dedicato alla scoperta musicale, mentre nel 2024 il progetto Boombox, realizzato con Styngr, ha permesso per la prima volta l’integrazione di musica in streaming con licenza all’interno delle esperienze di gioco. Un’evoluzione che ha trasformato Roblox in un vero e proprio hub culturale per la musica, come dimostrano le recenti collaborazioni con artisti del calibro di Lady Gaga, Yeat, Chappell Roan, Glass Animals e Sofi Tukker.

Più che un semplice accordo industriale, quello tra UMG e Roblox racconta una tendenza più ampia: la musica come ambiente da abitare, non solo da ascoltare. Un cambiamento che ridefinisce il concetto di concerto, di fandom e di presenza artistica, e che trova nei mondi immersivi uno dei suoi laboratori più interessanti.