La casa editrice presenta cinque titoli provenienti dal mondo dei webtoon coreani, tra cui ‘The Horizon’, vincitore del Yellow Kid 2025 a Lucca Comics & Games.

ReNoir Comics, che nel 2026 festeggerà i suoi vent’anni di attività e un catalogo che supera i 500 titoli, propone per le feste una selezione di cinque manhwa da regalare a Natale. Pubblicati sotto l’etichetta Gaijin – la linea dedicata al global manga, ovvero i manga realizzati da autori non giapponesi – questi volumi arrivano dal mondo dei webtoon coreani e sono stati adattati al formato cartaceo tradizionale. Tra i titoli spicca The Horizon, premiato a Lucca Comics & Games 2025 con il prestigioso Yellow Kid – Fumetto dell’Anno, primo manhwa a ottenere in Italia un riconoscimento di questo livello.

Jimmy

La scelta dei manhwa non è casuale: queste opere si distinguono per l’attenzione ai rapporti umani, ai temi sociali e per una lentezza narrativa capace di parlare a lettori di ogni età. Valori universali, relazioni familiari, amicizia e romance diventano l’occasione per raccontare personaggi profondi, che restano nel cuore.

«I manhwa sono storie che arrivano dritto al cuore e questi cinque titoli lo dimostrano bene: dalla speranza alla nostalgia, dall’amore alle seconde possibilità», commentano Giovanni Ferrario e Rosanna Brusco, co-fondatori di ReNoir Comics. «The Horizon e Navillera, come gli altri della selezione, mostrano il fumetto coreano al suo meglio: una delicatezza e una profondità che ci fanno sentire vicini anche a mondi lontani. – continuano – Per noi il manhwa non è solo un genere, ma un ponte tra culture, un modo di raccontare emozioni che funzionano come mappe per comprendere la contemporaneità. Regalare questi volumi a Natale significa condividere storie capaci di parlare a chiunque, indipendentemente dalla lingua o dall’esperienza personale».

I 5 manhwa consigliati per Natale

The Horizon, di Jung Ji Hun

In un mondo distrutto, un ragazzo trova il corpo della madre tra mille altri cadaveri. Per sopravvivere abbandona la città insieme a una ragazza altrettanto sola. Viaggiano senza meta, mentre la disperazione degli adulti diventa un ostacolo costante.

Premio Yellow Kid come Miglior Fumetto – Lucca Comics & Games 2025

Serie completa in tre volumi.

Navillera, di Hun e Jimmy

Shim Deokchul, ex postino, ha un rimpianto: non aver mai potuto diventare ballerino. A settant’anni decide di cambiare tutto e incontra Lee Chaerok, giovane prodigio diviso tra danza e una vita complicata. Tra saggezza e passione, nasce un legame inatteso.

Dal manhwa è tratta una serie Netflix di grande successo.

Serie in cinque volumi, in corso.

The Great, di Kwang Jin e Jimmy

Bora, un tempo ragazza piena di sogni, oggi è una donna sposata con due figli. La vita quotidiana ha cancellato l’idealismo giovanile: è stata un’esistenza ordinaria o la grandezza si nasconde proprio nelle vite comuni?

Serie in quattro volumi, in corso.

Cos’è che non va con la segretaria Kim? 1, di Jeong Gyeong Yun e Kim Myeongmi

Miso Kim, segretaria del vicepresidente Yungjoon Lee da nove anni, decide di licenziarsi. Il suo capo non accetta la scelta e tenta in ogni modo di dimostrarle che lui potrebbe essere il miglior partito per convincerla a restare.

Tratto da un webtoon da oltre 200 milioni di visualizzazioni e da un K-drama di enorme successo.

Serie completa in sei volumi.

Whale Star, di Na Yoonhee

Su-ah Heo, cameriera e nuotatrice, trova sulla spiaggia un rivoluzionario ferito, Uihyeon Kang. Nel prendersi cura di lui, resta coinvolta in un conflitto che la porterà a perdere la voce e a intraprendere un viaggio verso Gyeongseong (l’odierna Seoul) in cerca di vendetta.

Una rivisitazione della Sirenetta di Andersen ambientata nella Corea degli anni Venti.

Serie in sei volumi, in corso.

Due dei titoli selezionati – Navillera e The Great – sono firmati da Jimmy (Kim Ji-Min), autrice e illustratrice capace di far emergere emozioni, sogni e relazioni quotidiane con uno stile che conquista i lettori di tutto il mondo. «Sapere che i miei fumetti vengono pubblicati oltre i confini della Corea è ancora qualcosa che mi stupisce. – afferma – Mi entusiasma vedere che le emozioni raccontate nelle mie storie riescono a raggiungere lettori di lingue e culture diverse».