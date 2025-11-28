Dal cinema all’educazione, fino alla capacità di segnare un cambiamento nel mondo: TikTok Italia premia la creatività sulla piattaforma.

TikTok Italia ha celebrato i suoi protagonisti dell’anno con la seconda edizione dei TikTok Awards, presentati da NOW, evento che conferma ancora una volta la natura della piattaforma come palcoscenico della vita reale. Nella serata di giovedì 27 novembre, sono stati annunciati i dieci vincitori scelti direttamente dalla community, che con oltre 2.6 milioni di voti ha decretato i creator più autentici, originali. Capaci di trasformare la quotidianità in intrattenimento.

Dalla cucina al cinema, dai reparti ospedalieri ai backstage televisivi, i TikTok Awards 2025 hanno ribadito una verità chiave per la piattaforma. Ovvero che ogni gesto può diventare racconto, ogni mestiere scena, ogni giorno spettacolo. È la forza di TikTok, un ecosistema dove creatività e autenticità convivono e dove l’intrattenimento nasce spesso proprio dalle piccole cose.

«Su TikTok vince chi porta la propria quotidianità così com’è: imperfetta, semplice, vera», ha dichiarato Salvatore Di Mari, Head of Operations TikTok Italia & Spagna. «L’attenzione non si chiede, si conquista: è l’equilibrio tra autenticità e creatività nativa che rende TikTok uno spazio dove le storie funzionano davvero».

A conquistare il titolo di Creator dell’anno è stata Silvana Bini (@nonnasilviofficial). Nonna Silvi ha trasformato il suo mondo familiare in un racconto generazionale in cui trovano spazio tradizione, resilienza e cucina. Tra gli altri, citiamo Chiara Facchetti (@chiarafacchetti) come Storyteller dell’anno e Solange Fugger (@minerva.salute) come Education Creator dell’anno. È la più giovane primaria d’Italia racconta la medicina come nessuno: turni, impegno, divulgazione e realtà ospedaliera con autenticità disarmante.

A vincere, invece, come Voice for change è stata Kiné Ndoye (@kine__ndoye). «Dal pianerottolo di casa nel 2020 a un premio ai TikTok Awards, un sogno che non avrei mai immaginato. – ha commentato – Essere riconosciuta come Voice for Change Creator mi ricorda quanto sia importante dare voce alla diversità».

Gli altri vincitori

Film&TV Creator dell’anno – Chiara Giovannini (@chiarigiovannini)

Tra red carpet, anteprime e dietro le quinte, Chiara ha creato un linguaggio riconoscibile per raccontare il cinema e la TV con ritmo e visione.

Sport Creator dell’anno – Ilaria Limelli (@ila_limelli)

I suoi “derby” sono diventati un format: ironici, rapidi, immediati. Ilaria attraversa il mondo dello sport con uno stile tutto suo.

Food Creator dell’anno – 2foodfitlovers (@2foodfitlovers)

Coppia dentro e fuori camera, Raffaele e Caterina raccontano ricette, fitness e vita quotidiana con spontaneità irresistibile.

Fashion & Beauty Creator – Alessandro Maritato (@looktotalbrand)

Look impeccabili, ma anche il lavoro dietro le quinte: negozio, collaborazioni, ritmi serrati. Il fashion come mestiere, non solo estetica.

Video dell’anno – 2men1kitchen

Dalle ricette reali alle ispirazioni videoludiche: lo Steve’s Lava Chicken porta Minecraft in cucina e conquista il premio.

Creator LIVE dell’anno – Arnaldo Mangini (@arnaldomangini)

Micromagie, pubblico internazionale e una presenza storica: Arnaldo incarna la dimensione live di TikTok, immediata e senza confini.

Immagini da Ufficio Stampa