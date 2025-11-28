Milan Games Week: dove si svolge, indirizzo esatto, come arrivare e mappa dei padiglioni. Tutte le info pratiche e gli eventi da non perdere dal 28 al 30 novembre 2025 a Fiera Milano Rho.
Al via Milan Games Week & Cartoomics: organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators, MGWCMX promette di non deludere le aspettative dei tantissimi appassionati che accorreranno a Fiera Milano dal 28 al 30 novembre, grazie a un programma finale ricco di appuntamenti imperdibili e momenti che lasceranno il segno.
Milan Games Week 2025: dove si svolge e indirizzo esatto
Milan Games Week & Cartoomics 2025 si svolge dal 28 al 30 novembre a Fiera Milano Rho, il grande polo fieristico alle porte della città. L’indirizzo completo da inserire nel navigatore è: Fiera Milano – Strada Statale del Sempione 28, 20017 Rho (MI).
La manifestazione occupa quattro padiglioni del quartiere espositivo: al loro interno troverete Electric Town, Gaming District, Hero Stage, Artist Alley, aree cosplay, K-pop e collezionismo. La mappa aggiornata dei padiglioni e degli ingressi è disponibile sul sito ufficiale a questo indirizzo: milangamesweek.it. Potete scaricarla o consultarla prima di mettervi in viaggio.
Tema dell’edizione 2025 è OnLife: la vita vissuta in continuità tra online e offline. Un’unica dimensione dove identità, creatività e relazioni passano senza soluzione di continuità dallo schermo alla realtà. A interpretarlo in locandina è il fumettista Marvel Marco Checchetto.
Come arrivare a Milan Games Week: metro, treni e auto
Per chi parte da Milano, il modo più semplice per raggiungere Milan Games Week è la metro rossa M1, fermata Rho Fieramilano, collegata direttamente con il centro città (Duomo, Cadorna, Porta Venezia). Dalla stazione sotterranea bastano pochi minuti a piedi per entrare in fiera.
In alternativa si può usare la stazione ferroviaria Rho Fiera, servita da treni suburbani e regionali. È una soluzione comoda per chi arriva da altre città lombarde o dal Nord Italia. Nei giorni di grandi eventi, il servizio viene potenziato con corse aggiuntive.
Chi preferisce l’auto può impostare sul navigatore Strada Statale del Sempione 28 e seguire le indicazioni per i parcheggi di Fiera Milano, servita direttamente dalle autostrade A4 e A8 e dalla tangenziale Nord. Sul sito ufficiale è disponibile l’elenco aggiornato dei parcheggi e delle tariffe.
Cosa vedere: videogiochi, anteprime e incontri con i grandi del gaming
Il cuore di Milan Games Week resta il gaming. Tra gli eventi di punta:
- Games in Italy, il format dedicato agli studi italiani. Da Tiny Bull Studios con The Lonesome Guild a Milestone con il ritorno di Screamer, fino a Smallthing Studios con Simon the Sorcerer Origins.
- Gli incontri con i protagonisti della scena internazionale. Presenti il compositore Hitoshi Sakimoto, che ha firmato colonne sonore culto del gaming, e i doppiatori Rob Wiethoff e Roger Clark, volti e voci di John Marston e Arthur Morgan in Red Dead Redemption.
- Le novità provabili nello spazio Nintendo dentro Electric Town, con oltre 100 postazioni dedicate alle uscite 2025 su Nintendo Switch 2 e anteprime come Metroid Prime 4: Beyond, oltre alle demo italiane di Resident Evil Requiem e Monster Hunter Stories 3.
A questo si aggiunge una Freeplay Area gigantesca, con oltre 150 postazioni per testare i titoli del momento – da EA Sports FC 26 a Clair Obscur: Expedition 33, da Assassin’s Creed Shadows a Tekken 8 – e l’area eSport del Gillette Labs Stage, dove si giocano finali internazionali su MotoGP e EA SPORTS FC.
Fumetti, manga e artist alley: il lato Cartoomics
Se la domanda è dove trovo i fumetti alla Milan Games Week?, la risposta è l’Hero Stage e la nuova Artist Alley, cuore creativo dell’area Cartoomics. Qui passano nomi come:
- Brian Michael Bendis, creatore di Miles Morales e Jessica Jones;
- Peach Momoko e C.B. Cebulski per l’universo Ultimate Marvel;
- I Sensei Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, autori del manga Pokémon – La Grande Avventura;
- Le star italiane dei comics come Mirka Andolfo, Sara Pichelli, Federica Mancin, accanto a tanti giovani autori e autrici.
Tra le presentazioni speciali ci sono il volume Diabolik – Italia, che meraviglia!, il focus su Cattivik rivisitato da Spugna e una celebrazione delle storie a bivi di Topolino.
Cosplay, K-pop, musica e collezionismo: l’esperienza OnLife
L’altra metà della fiera è tutta esperienza:
- La piazza Cosplay Ground e le aree scenografiche dedicate a Star Wars, all’universo Resident Evil e alle saghe fantasy, con set fotografici, workshop di trucco e sartoria d’emergenza.
- Le finali della K-Pop League Italia e l’area K-Pop Playground, con workshop di danza e performance ogni giorno.
- I live di Fred De Palma, BigMama, Sarah Toscano e l’Urban Show by DNSTY, con una line-up di rapper e producer (da Paky a Nitro) che unisce musica urban e cultura gaming.
- Le zone dedicate al gioco da tavolo e alle trading card. Tra queste Magic: The Gathering, carte Pokémon, Funko Pop esclusivi, il progetto di IKEA per i giochi di ruolo. C’è anche l’eBay Stage con box break live e incontri con creator e illustratori.