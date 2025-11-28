Milan Games Week: dove si svolge, indirizzo esatto, come arrivare e mappa dei padiglioni. Tutte le info pratiche e gli eventi da non perdere dal 28 al 30 novembre 2025 a Fiera Milano Rho.

Al via Milan Games Week & Cartoomics: organizzata da Fiera Milano con Fandango Club Creators, MGWCMX promette di non deludere le aspettative dei tantissimi appassionati che accorreranno a Fiera Milano dal 28 al 30 novembre, grazie a un programma finale ricco di appuntamenti imperdibili e momenti che lasceranno il segno.

Milan Games Week 2025: dove si svolge e indirizzo esatto

Milan Games Week & Cartoomics 2025 si svolge dal 28 al 30 novembre a Fiera Milano Rho, il grande polo fieristico alle porte della città. L’indirizzo completo da inserire nel navigatore è: Fiera Milano – Strada Statale del Sempione 28, 20017 Rho (MI).

La manifestazione occupa quattro padiglioni del quartiere espositivo: al loro interno troverete Electric Town, Gaming District, Hero Stage, Artist Alley, aree cosplay, K-pop e collezionismo. La mappa aggiornata dei padiglioni e degli ingressi è disponibile sul sito ufficiale a questo indirizzo: milangamesweek.it. Potete scaricarla o consultarla prima di mettervi in viaggio.

Tema dell’edizione 2025 è OnLife: la vita vissuta in continuità tra online e offline. Un’unica dimensione dove identità, creatività e relazioni passano senza soluzione di continuità dallo schermo alla realtà. A interpretarlo in locandina è il fumettista Marvel Marco Checchetto.

Come arrivare a Milan Games Week: metro, treni e auto

Per chi parte da Milano, il modo più semplice per raggiungere Milan Games Week è la metro rossa M1, fermata Rho Fieramilano, collegata direttamente con il centro città (Duomo, Cadorna, Porta Venezia). Dalla stazione sotterranea bastano pochi minuti a piedi per entrare in fiera.

In alternativa si può usare la stazione ferroviaria Rho Fiera, servita da treni suburbani e regionali. È una soluzione comoda per chi arriva da altre città lombarde o dal Nord Italia. Nei giorni di grandi eventi, il servizio viene potenziato con corse aggiuntive.

Chi preferisce l’auto può impostare sul navigatore Strada Statale del Sempione 28 e seguire le indicazioni per i parcheggi di Fiera Milano, servita direttamente dalle autostrade A4 e A8 e dalla tangenziale Nord. Sul sito ufficiale è disponibile l’elenco aggiornato dei parcheggi e delle tariffe.

Cosa vedere: videogiochi, anteprime e incontri con i grandi del gaming

Il cuore di Milan Games Week resta il gaming. Tra gli eventi di punta:

Games in Italy , il format dedicato agli studi italiani. Da Tiny Bull Studios con The Lonesome Guild a Milestone con il ritorno di Screamer, fino a Smallthing Studios con Simon the Sorcerer Origins.

, il format dedicato agli studi italiani. Da con The Lonesome Guild a con il ritorno di Screamer, fino a con Simon the Sorcerer Origins. Gli incontri con i protagonisti della scena internazionale. Presenti il compositore Hitoshi Sakimoto , che ha firmato colonne sonore culto del gaming, e i doppiatori Rob Wiethoff e Roger Clark , volti e voci di John Marston e Arthur Morgan in Red Dead Redemption.

, che ha firmato colonne sonore culto del gaming, e i doppiatori e , volti e voci di John Marston e Arthur Morgan in Red Dead Redemption. Le novità provabili nello spazio Nintendo dentro Electric Town, con oltre 100 postazioni dedicate alle uscite 2025 su Nintendo Switch 2 e anteprime come Metroid Prime 4: Beyond, oltre alle demo italiane di Resident Evil Requiem e Monster Hunter Stories 3.

A questo si aggiunge una Freeplay Area gigantesca, con oltre 150 postazioni per testare i titoli del momento – da EA Sports FC 26 a Clair Obscur: Expedition 33, da Assassin’s Creed Shadows a Tekken 8 – e l’area eSport del Gillette Labs Stage, dove si giocano finali internazionali su MotoGP e EA SPORTS FC.

Fumetti, manga e artist alley: il lato Cartoomics

Se la domanda è dove trovo i fumetti alla Milan Games Week?, la risposta è l’Hero Stage e la nuova Artist Alley, cuore creativo dell’area Cartoomics. Qui passano nomi come:

Brian Michael Bendis , creatore di Miles Morales e Jessica Jones;

, creatore di Miles Morales e Jessica Jones; Peach Momoko e C.B. Cebulski per l’universo Ultimate Marvel;

e per l’universo Ultimate Marvel; I Sensei Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto , autori del manga Pokémon – La Grande Avventura;

e , autori del manga Pokémon – La Grande Avventura; Le star italiane dei comics come Mirka Andolfo, Sara Pichelli, Federica Mancin, accanto a tanti giovani autori e autrici.

Tra le presentazioni speciali ci sono il volume Diabolik – Italia, che meraviglia!, il focus su Cattivik rivisitato da Spugna e una celebrazione delle storie a bivi di Topolino.

Cosplay, K-pop, musica e collezionismo: l’esperienza OnLife

L’altra metà della fiera è tutta esperienza: