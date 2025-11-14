UNIQLO rinnova il muro d’arte del flagship di Cordusio con le illustrazioni oniriche di Margherita Caspani. Un progetto che unisce moda e creatività, celebrando Milano attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.

UNIQLO rinnova il suo dialogo con l’arte e con la città di Milano affidando a Margherita Caspani il nuovo intervento visivo che accoglie i visitatori nel flagship store di Cordusio. Il grande muro dedicato all’arte si trasforma, così, in un racconto illustrato in cui Milano prende vita attraverso figure ironiche, colori morbidi e personaggi sospesi tra quotidiano e sogno.

La città – osservata attraverso la lente giocosa e surreale dell’artista – diventa un microcosmo popolato da individui che corrono, volano, osservano e immaginano. Una Milano familiare e al tempo stesso fantastica, che accompagna l’esperienza d’acquisto trasformando l’ingresso nello store in un piccolo viaggio narrativo.

«Il LifeWear di UNIQLO è l’arte di raccontarsi attraverso ciò che scegliamo di indossare ogni giorno. Questi personaggi che passeggiano, giocano, volano e sognano lo sanno bene. A Milano, la città per eccellenza che celebra la moda e lo stile, i capi diventano parte della nostra storia. Così, ogni outfit si trasforma in un piccolo gesto di espressione di sé nelle sfide quotidiane che affrontiamo», racconta Caspani.

Con questo progetto, UNIQLO conferma la propria vocazione nel creare ponti tra moda, arte e comunità, mantenendo vivo il legame con la scena creativa locale. Il flagship di Cordusio, sin dall’apertura nel 2019, riserva uno spazio permanente agli artisti italiani. Da Olimpia Zagnoli a Gio Pastori, fino a questa nuova interpretazione che unisce la visione milanese di Caspani ai valori giapponesi racchiusi nel concetto di LifeWear.

E per celebrare la collaborazione, dal 4 dicembre ogni acquisto effettuato negli store UNIQLO in Italia sarà accompagnato da una cartolina illustrata da Margherita Caspani. Un piccolo augurio d’autore che accompagna lo shopping delle feste.

