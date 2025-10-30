A Lucca Comics & Games 2025 Topolino Magazine presenta due variant cover esclusive firmate da Fabrizio Petrossi e Simone Bianchi.

Topolino arriva a Lucca Comics & Games 2025: lo fa con due variant cover da collezione e un calendario di appuntamenti per fan e collezionisti. I numeri 3649 e 3650 del settimanale sono, infatti, disponibili in Fiera allo stand Panini Comics (Ex Cavallerizza) con copertine d’autore firmate rispettivamente da Fabrizio Petrossi e Simone Bianchi. Scopriamole insieme.

Il numero 3649 di Topolino viene presentato in anteprima con una variant cover a tiratura limitata, disponibile poi anche in fumetteria e su Panini.it. La copertina, impreziosita da un effetto metal e firmata da Fabrizio Petrossi, accompagna l’avventura Paperino e il flagello degli otto mari, storia in due parti scritta da Marco Nucci e illustrata dallo stesso Petrossi. Un racconto epico e ironico in cui un giovane Paperino affronta le proprie paure pur di aiutare un amico a ritrovare un manoscritto perduto.

«Ho adottato uno stile sperimentale. – racconta Fabrizio Petrossi – Volevo dare una visione diversa dal solito e per farlo ho lavorato a un approccio grafico più personale. Ed essendo un grande appassionato Disney ci ho sudato molto su, ma sono soddisfatto del risultato. Sicuramente la mia passione per l’animazione e per le produzioni televisive, che sfruttano molto l’aspetto più comico dei personaggi, è stata fondamentale. Sono molto espressivi e dinamici, proprio come in un cartoon vintage, che mi piace non dimenticare mai, soprattutto per i personaggi secondari».

Il numero 3650, invece, sarà disponibile in anteprima esclusiva a Lucca e in uscita ufficiale il 5 novembre 2025, con una variant cover firmata da Simone Bianchi, artista italiano di fama internazionale noto per le collaborazioni con Marvel e DC Comics. Per l’occasione, Bianchi reinterpreta Topolino con la forza e la dinamicità tipiche del suo segno, fondendo il linguaggio dei supereroi con quello della tradizione Disney.

«Mi è stato chiesto di trattare questa cover come se fosse una copertina de I Fantastici 4 o di Spider-Man. Inizialmente pensavo che, dovendo immergermi in un mondo che non era il mio, dovessi mettermi a servizio dei personaggi. Invece ho intuito che non solo potevo andare nella direzione di Topolino, ma che ci saremmo potuti incontrare», spiega Simone Bianchi.

Il risultato è una copertina intensa, moderna, dal logo metal e sfondo plastificato sabbioso, che coniuga classicità e modernità in perfetto stile Lucca Comics.

Topolino e Panini Comics a Lucca: incontri, firmacopie e anteprime

Durante i giorni di Fiera, Fabrizio Petrossi e Simone Bianchi incontreranno i fan per firmacopie e sessioni speciali al PalaPanini. Con loro anche i grandi maestri Giorgio Cavazzano, Marco Gervasio, Andrea Freccero, Fabio Celoni e i nuovi talenti Ivan Bigarella e Andrea Maccarini.

Non mancheranno gli appuntamenti con il pubblico. Tra questi, Topolino e non solo: grandi maestri e nuove promesse, venerdì 31 ottobre alle 14:00 (Auditorium San Girolamo), con il direttore Alex Bertani e gli autori Disney. E Un ricordo di Bruno Concina, sabato 1° novembre alle 12:00 (Auditorium San Girolamo), in omaggio al grande autore in occasione dei quarant’anni della prima storia a bivi.

Immagini da Ufficio Stampa