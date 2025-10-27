A Lucca Comics & Games 2025, Eryados trasforma il Larp in strumento di consapevolezza e formazione: tra crisi, ambiente e cultura digitale.

Gioco e realtà. È lungo questo confine che si muove il Larp, ovvero il gioco di ruolo dal vivo capace di generare esperienze capaci di trasformare la finzione in consapevolezza. A Lucca Comics & Games 2025, dal 30 ottobre al 2 novembre, Eryados porta una nuova visione di questo linguaggio che diventa strumento di innovazione sociale. Un modo di fare gioco che diventa spazio di educazione, cooperazione e riflessione sulle grandi sfide contemporanee. Dal digitale all’ambiente, fino alle emergenze geopolitiche.

L’associazione culturale Eryados, tra le realtà più attive nella ricerca e produzione di Larp e simulazioni strategiche, presenta quattro giorni di incontri, talk e dimostrazioni tra la IMT Library e la Sala Ingellis, in un programma che unisce wargaming, public history e larp design. L’obiettivo? Mostrare come il gioco possa diventare palestra di empatia e decisione, strumento per allenare il pensiero critico e la gestione delle crisi.

Le experience a Lucca Comics & Games 2025

Si parte il 30 ottobre con Emergenza Elba, un progetto sviluppato insieme al Centro Alti Studi Difesa – Scuola Superiore Universitaria, che simula un terremoto di magnitudo 6.2 sull’isola. Il Larp mette alla prova cooperazione, stress e leadership, trasformando la simulazione in un vero laboratorio di formazione per forze dell’ordine, protezione civile e cittadini.

Foto di Giorgio Leone

Il giorno successivo, 31 ottobre, va in scena The Wall, un edu-larp ambientato nel 1964, nel pieno della Guerra Fredda. Due stanze, due mondi contrapposti – NATO e Patto di Varsavia – e un incidente diplomatico che può scatenare la catastrofe nucleare. Finanziato dalla Regione Lazio e prodotto da Eryados e Larp Studio, il gioco mette in scena la tensione politica e psicologica di un equilibrio globale sempre più fragile.

Il 1° novembre sarà invece il turno di Cyber Storm, un chamber larp che trasporta i partecipanti nel cuore di una crisi informatica mondiale. Un attacco simultaneo colpisce le infrastrutture di 32 nazioni NATO, costringendo i giocatori a reagire come un’unità di crisi internazionale. Tra tecnologia, geopolitica e tensione narrativa, il confine tra realtà e simulazione diventa sottile quanto un codice di rete.

Tutte le esperienze saranno aperte al pubblico su prenotazione (a questo link), offrendo la possibilità di sperimentare il gioco come strumento formativo e riflessivo.

I talk

A completare il programma, Eryados proporrà talk e incontri sul ruolo del Larp come innovazione sociale, approfondendo il suo impiego nella formazione di personale operativo, nei contesti educativi e nei processi decisionali complessi.

Domenica 2 novembre, nella Sala Ingellis, verrà inoltre presentato in anteprima il Larp Forum, convegno nazionale dedicato al live action role-play italiano (in programma dal 12 al 14 dicembre a Lucca). L’evento riunirà università, istituzioni, aziende e comunità di giocatori con l’obiettivo di consolidare la ricerca e la visibilità del fenomeno in Italia.

Foto di Giorgio Leone

«Se il larp italiano non è nato a Lucca – spiega Umberto Francia, presidente di Eryados e direttore del Larp Forum – è però grazie a Lucca Comics & Games se la comunità dei Larper ha potuto crescere. E costruire un linguaggio capace di unire arte, emozione e formazione».

Immagini da Ufficio Stampa