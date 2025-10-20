L’illustratore italiano reinterpreta l’album simbolo della band per Lucca Comics & Games 2025. In arrivo un’edizione limitata del disco e un’installazione sonora per le vie della città.

‘Ahia!’, album multiplatino che ha consolidato il successo dei Pinguini Tattici Nucleari, spegne le sue prime cinque candeline. E per il quinto compleanno arriva una speciale riedizione in vinile a tiratura limitata accompagnata da una copertina d’autore. A firmarla è Emiliano Ponzi, tra i più importanti illustratori italiani sulla scena internazionale.

L’annuncio arriva in occasione di Lucca Comics & Games 2025, il festival europeo dedicato a fumetto, gioco, animazione e immaginario contemporaneo, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. Il progetto sarà presentato in anteprima il 31 ottobre, data dell’uscita ufficiale della nuova edizione del disco, a quota sei Dischi di Platino.

AHIA cover da Ufficio Stampa

Autore di copertine, murales e illustrazioni per The New York Times, The New Yorker, Le Monde, Repubblica e The Economist, Emiliano Ponzi ha trasformato la copertina di Ahia! in un racconto visivo. Sospeso tra intimità e malinconia, il disegno evoca le atmosfere emotive che attraversano le canzoni del disco.

«Ho cercato di farmi interprete dei testi, di guardare alle esperienze vissute che li hanno evocati», racconta Ponzi. «A quei luoghi di provincia che raccontano però emozioni contemporanee e universali. Sensazioni condivise, specchi che riflettono tante storie piccole e grandi che fanno soffrire e gioire e ci fanno crescere».

Un approccio narrativo e cinematografico, in piena sintonia con l’identità della band bergamasca, capace di unire linguaggi e immaginari diversi. Dalla canzone pop all’illustrazione, fino alla cultura visiva contemporanea.

Una festa diffusa

Il 31 ottobre, alle ore 14.00, i Pinguini Tattici Nucleari incontreranno i fan per un firmacopie esclusivo al Palazzo delle Dediche (Ex Caffetteria Palazzo Ducale, 1 Cortile Carrara). L’accesso sarà consentito con il braccialetto disponibile all’acquisto del vinile presso il Sony Music Store di Via Vittorio Veneto 7, sempre a Lucca.

Inoltre, nelle mattine del 30 e 31 ottobre, la musica di Ahia! risuonerà per le strade del centro storico grazie al nuovo sistema di filodiffusione urbana. Un’esperienza immersiva che trasformerà Lucca in un palcoscenico a cielo aperto, tra arte, suono e memoria collettiva.

Con questa collaborazione, la band e l’artista danno forma a un dialogo inedito tra immaginazione visiva e linguaggio sonoro, celebrando non solo un anniversario discografico, ma anche l’incontro tra due mondi creativi che condividono la stessa urgenza di raccontare il presente.

Cover da Ufficio Stampa