Maga Animation Studio e Many Edizioni Musicali presentano un’icona digitale con voce reale: un esperimento umano che ripensa il confine tra realtà e virtualità.

Nel panorama musicale contemporaneo, dove l’intelligenza artificiale ridisegna i confini della creatività, nasce un progetto che va in direzione opposta. NORA ノラ, la prima virtual idol italiana con voce reale. Un personaggio digitale, ma profondamente umano, che debutta con Beat of a Romance medley Cha Cha Cha, un mashup fra un brano inedito e la celebre hit italo dance del 1985 Cha Cha Cha.

La produzione è firmata da Maga Animation Studio, realtà di eccellenza dell’animazione italiana con sede a Monza, in collaborazione con Many Edizioni Musicali. Il risultato è un lavoro che unisce ricerca visiva, sperimentazione sonora e una filosofia artistica incentrata sulla sensibilità umana.

Dietro NORA c’è, infatti, un team di artisti in carne e ossa: animatori, musicisti, designer e performer che hanno dato vita a una figura capace di incarnare una nuova idea di creatività. Il suo nome, NORA ノラ, scritto in doppia lingua (italiano e giapponese), riflette il legame con la cultura nipponica e con l’estetica delle V-idol giapponesi, reinterpretate però con sguardo europeo e sensibilità italiana.

Making of – Elisabetta Silva_animation, MAGA

Il videoclip, dall’estetica vaporwave, è stato realizzato interamente senza l’uso di AI generativa, attraverso due anni di ricerca e lavorazione. Un processo artigianale che restituisce umanità ai gesti, intensità alle espressioni e una qualità visiva che non cede alla perfezione sintetica.

La filosofia di un’arte umana

«Con NORA abbiamo volutamente intrapreso una strada opposta rispetto alla tendenza attuale relativa a AI, generazione automatica e machine learning». Così Massimo Carrier Ragazzi, CEO e direttore creativo di Maga. «Da tempo desideravo sviluppare un progetto che ci consentisse di coniugare la nostra ricerca artistica e tecnologica con il mondo della musica, confezionandolo attraverso un approccio artigianale, fedele alla ﬁlosoﬁa del nostro studio. Un processo guidato dalla mente umana, privo di frenesia, in cui ogni dettaglio viene deﬁnito con cura, lasciando spazio alla freschezza, all’entusiasmo e a una dedizione profonda, senza timore delle imperfezioni, che anzi rendono il progetto vivo, umano, come dovrebbe essere ogni opera organica».

Queste parole racchiudono il senso profondo dell’iniziativa: rimettere l’essere umano al centro della creazione artistica, anche quando il linguaggio è digitale. NORA, infatti, non nasce per sostituire l’artista, ma per amplificarne la visione, diventando un ponte fra mondo fisico e universo virtuale.

Un manifesto creativo

Il brano, scritto da Baldoni insieme a Marco Martini, è disponibile dal sulle principali piattaforme digitali, distribuito da RNC Music. Beat of a Romance medley Cha Cha Cha celebra i quarant’anni dell’iconico brano del 1985, trasformandone l’essenza in una nuova dimensione elettropop, sospesa fra nostalgia e innovazione. Un dialogo sonoro tra passato e futuro, che si riflette anche nelle immagini del videoclip, dove NORA e i suoi alter ego attraversano una dimensione onirica e post-digitale, esplorando temi come identità, emozione e movimento.

IDOL, Montage Choreo IDOL, Montage Choreo

Ogni dettaglio, dall’animazione alle scelte cromatiche, è stato curato con approccio artigianale, fondendo suggestioni anni ’80 e contemporaneità. L’estetica vaporwave diventa qui una lente poetica attraverso cui osservare la nostra relazione con la tecnologia, la memoria e il corpo. Quello di NORA non è solo un debutto musicale, ma un manifesto d’intenti, un’icona pop che ridefinisce il concetto di virtual artist senza rinunciare all’anima.

In un mondo sempre più automatizzato, NORA ricorda che l’arte è ancora una scelta – una dichiarazione di indipendenza creativa che ribadisce quanto la sensibilità umana resti insostituibile, anche quando a esprimersi è un corpo digitale.

Il videoclip

Immagini da Maga Animation Studio