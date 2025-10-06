L’asta dedicata alla cultura pop porta a Milano una selezione di oggetti appartenuti a protagonisti assoluti del secolo scorso.

Martedì 7 ottobre alle ore 16 la casa d’aste Finarte (nella sede di Via dei Bossi 2) ospita l’asta Cultura Pop. I 206 lotti celebrano l’eredità iconica dello spettacolo, dello sport e della musica, trasformando oggetti autografati e memorabilia in must have imperdibili per collezionisti.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Da un pallone firmato da Pelé a maglie da basket di leggende NBA come Magic Johnson, Shaquille O’Neal e Dennis Rodman. Sino a foto di Sophia Loren e Brigitte Bardot per un evento che offre un mosaico di storia culturale. «Il mercato dei memorabilia è in piena espansione a livello globale», commenta Giulio De Angelis, esperto di memorabilia per Finarte.

«Il solo settore delle carte da collezione è stato valutato 1,67 miliardi di dollari nel 2023 e si stima superi i 2,3 miliardi entro il 2032. Anche in Italia, si registra un forte interesse, alimentato da una nuova generazione di collezionisti che considera questi oggetti veri e propri ‘passion asset’», aggiunge.

Lotto 25 Joe DiMaggio Palla da baseball autografata – New York Yankees – Cert. JSA Palla da baseball autografata da Joe DiMaggio, certificata dalla JSA con una “Lettera di autenticità” e presentata su una statuina a forma di un guanto dorato.

Gli highlights da tenere d’occhio

La sezione sportiva è un omaggio alle icone che hanno segnato l’immaginario globale. Basta citare la pallina da baseball firmata da Joe DiMaggio (Lotto 25, stima €600-900) che richiama l’eleganza del mito yankee. A cui si aggiunge una serie di guantoni da boxe autografati da Mike Tyson (Lotti 3-6) che riporta alle notti epiche del ring.

LEGGI ANCHE: — ‘Humanitas’, il murale per la pace di aleXsandro Palombo nel cuore di Milano

Ben rappresentato anche il cinema anni ’80 domina con la statua The World is Yours di Scarface autografata da Al Pacino (Lotto 110, stima €1.100-1.500), simbolo di ambizione e declino. L’Almanacco Sportivo di Ritorno al Futuro firmato da Christopher Lloyd (Lotto 122, stima €380-600) evoca viaggi temporali, mentre oggetti da Star Trek, Willy Wonka, Karate Kid e Happy Days riportano a infanzie cult.

Infine, foto autografate da Sophia Loren (Lotto 100, stima €200-350), Brigitte Bardot e Jacqueline Bisset aggiungono glamour hollywoodiano, rendendo la sezione un ponte tra schermo e realtà.

Lotto 100

Sophia Loren

Foto autografata – 21,5x 20 cm (8”x10” inch) – Cert. Beckett

Foto autografata da Sophia Loren con dimensioni 21,5x 20 cm (8”x10” inch) e certificata dalla

Beckett. Lotto 122 – Christopher Lloyd – Ritorno al futuro – Almanacco Sportivo firmato – Cert. JSA Lotto 104 – Brigitte Bardot – Foto autografata – 21,5x 20 cm (8”x10” inch) – Cer. Beckett.

La musica regala CD firmati da Taylor Swift (Lotto 96, stima €80-120), Miley Cyrus, Elton John, Jennifer Lopez, Snoop Dog e Mariah Carey, frammenti di concerti leggendari. E il collezionismo si espande con card autografate dei grandi del calcio da Maradona a Zoff. Action figure, statue da collezione e il mondo Pokémon chiudono il catalogo, un viaggio nella nostalgia che unisce generazioni.

Immagini da Ufficio Stampa / Crediti indicati