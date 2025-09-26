Winx Club: The Magic is Back: le fate ambasciatrici del made in Italy creativo hanno una nuova veste ma la stessa forza comunicativa.

Il ritorno di Winx Club: The Magic is Back rappresenta molto più di una nuova stagione animata. È la conferma che l’Italia può competere ai massimi livelli nell’industria dell’intrattenimento globale, trasformando creatività e visione imprenditoriale in un fenomeno planetario.

La scommessa di un visionario

Quando nel 2004 Iginio Straffi fondò Rainbow a Loreto, nelle Marche, in pochi avrebbero scommesso che da una piccola cittadina potesse nascere uno dei brand di animazione più riconoscibili al mondo. Eppure, ventuno anni dopo, le cifre parlano chiaro: oltre 20 miliardi di visualizzazioni su YouTube, presenza in oltre 150 paesi, traduzioni in decine di lingue e un fatturato che ha trasformato Rainbow in una delle realtà più solide del panorama dell’entertainment europeo.

La storia di Straffi è emblematica del genio imprenditoriale italiano: partire da un’idea, credere nella propria visione e costruire un impero globale mantenendo salde le radici territoriali. Rainbow non ha mai lasciato le Marche, diventando un esempio virtuoso di come si possa essere internazionali rimanendo profondamente italiani.

L’export della creatività italiana

Le Winx sono diventate inconsapevoli ambasciatrici del made in Italy creativo nel mondo. Milioni di adolescenti e bambini sono cresciuti così assorbendo indirettamente elementi della nostra cultura: l’importanza della famiglia, il valore dell’amicizia, la bellezza come armonia piuttosto che come perfezione.

Rainbow è anche un esempio virtuoso di come tradizione e innovazione possano convivere. L’azienda ha saputo evolversi tecnologicamente – dal 2D tradizionale al CGI di ultima generazione – senza mai perdere di vista la sostanza narrativa che aveva decretato il successo originario.

Questa capacità di adattamento tecnologico, che si può apprezzare in Winx Club: The Magic is Back, unita alla solidità dei valori narrativi, è ciò che ha permesso alle Winx di attraversare ere diverse dell’intrattenimento.

Winx Club: un fenomeno culturale che ridefinisce i confini

Nate in un’epoca in cui l’animazione italiana faticava ad emergere nei mercati internazionali, sono diventate ambasciatrici del made in Italy anticipando e accompagnano cambiamenti culturali significativi. Dai fan art di artisti emergenti ai cosplay elaborati, dalle teorie dei fan alle playlist ispirate ai personaggi, la loro presenza capillare sui social media ha creato un ecosistema culturale autonomo.

Winx Club: The Magic is Back non è solo un nuovo capitolo, ma la conferma che certi archetipi narrativi hanno la forza di attraversare i decenni. In un’epoca di consumo culturale veloce e frammentato, le Winx dimostrano che esistono ancora storie capaci di creare comunità multigenerazionali.



Il debutto il 1° ottobre su Rai 2 e il 2 ottobre su Netflix in tutto il mondo, segna non solo il ritorno delle dei fate animate, ma la celebrazione di un fenomeno culturale che ha ridefinito cosa voglia dire crescere nell’era digitale. Ci insegnano che la vera magia non è nelle trasformazioni spettacoli, ma nella capacità di toccare sentimenti universali, creando ponti dove altri vedono solo divisioni generazionali.

Foto@Daniele Mignardi Promopressagency