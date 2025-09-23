A Roma arriva la Piazza del GCC Pokémon Pocket: il 30 settembre e 1 ottobre 2025 un evento gratuito con mostra, museo ed esperienze interattive.
Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket (GCC Pokémon Pocket) compie un anno e lo festeggia trasformando le sue illustrazioni in vere e proprie opere d’arte. Per due giorni, il 30 settembre e l’1 ottobre 2025, Roma ospiterà la Piazza del GCC Pokémon Pocket, un’installazione temporanea che mette al centro immagini, creatività e ambientazioni immersive.
L’iniziativa, organizzata da The Pokémon Company International, porterà al Boscolo Circo Massimo (Via dei Cerchi 87) un allestimento che prende spunto dalle gallerie d’arte contemporanea e si ispira a tre habitat naturali tipici dei Pokémon: spiaggia, deserto e prateria. In queste scenografie, i visitatori potranno ammirare le illustrazioni delle carte come se fossero quadri, riflettendo sul loro valore artistico e immaginifico.
La Piazza del GCC Pokémon Pocket a Roma
La tappa romana sarà la prima occasione per vivere dal vivo questa celebrazione. Non solo una mostra, ma un vero percorso esperienziale:
- esposizione delle illustrazioni delle carte disponibili nel GCC Pokémon Pocket,
- una caccia al tesoro pensata per i fan di tutte le età,
- possibilità di fotografare le immagini delle buste di espansione,
- una rassegna di testimonianze e commenti degli artisti del GCC Pokémon sulle illustrazioni da loro realizzate per le carte digitali.
L’ingresso sarà gratuito con prenotazione tramite Eventbrite e gli orari di apertura saranno dalle 10:15 alle 18:45 CEST.
Museo del GCC Pokémon Pocket e Megaevoluzione – L’esperienza
La festa però non si ferma a Roma. A partire da ottobre, il progetto si allargherà con due nuove attrazioni che toccheranno diverse città europee:
- GCC Pokémon: Megaevoluzione – L’esperienza
Un’installazione esplorabile a piedi che mette in scena rappresentazioni a grandezza naturale di alcune carte di Megaevoluzione. Sarà possibile partecipare a un’attività di raccolta timbri che darà accesso a una busta di prova e a un poster da collezione, disponibili fino a esaurimento scorte.
- Museo per l’anniversario del GCC Pokémon Pocket
Allestito in un’area separata, con 10 murales digitali che permettono di immergersi nel mondo del GCC Pocket: dall’apertura delle buste alle lotte, dalle illustrazioni animate alle missioni interattive. Anche qui i visitatori potranno completare una raccolta di timbri e ricevere un codice regalo (valido una volta sola) per ottenere 24 Clessidre buste all’interno dell’app.
Queste installazioni celebrano non solo l’universo Pokémon, ma anche la dimensione artistica e visiva del gioco, trasformando carte e illustrazioni in esperienze museali interattive.
Le tappe del tour europeo
Dopo Roma, la celebrazione continuerà con un vero tour:
- Londra, Westfield London: 3–5 ottobre 2025
- Madrid, La Gavia: 10–12 ottobre 2025
- Parigi, Westfield Forum Des Halles: 17–19 ottobre 2025
- Torino, Le Gru: 24–26 ottobre 2025
- Oberhausen (Germania), Westfield Centro: 31 ottobre–1 novembre 2025
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale Pokémon.
Pokémon tra cultura pop e linguaggio dell’arte
Il GCC Pokémon Pocket non è solo un gioco: da anni, le illustrazioni delle carte rappresentano un patrimonio visivo che ha influenzato l’immaginario di milioni di persone. Con questa iniziativa, le carte diventano opere da ammirare in spazi che richiamano musei e installazioni contemporanee, unendo cultura pop, arte digitale e interazione dal vivo.
Roma, con la sua tradizione di grandi mostre e scenografie storiche, diventa così il palcoscenico ideale per inaugurare una celebrazione che parla a generazioni diverse: dai più piccoli, che scoprono i Pokémon per la prima volta, ai collezionisti adulti che li seguono da decenni.
Informazioni pratiche – Roma
- Date: 30 settembre – 1 ottobre 2025
- Luogo: Boscolo Circo Massimo, Via dei Cerchi 87, Roma
- Orari: 10:15 – 18:45 CEST
- Biglietti: gratuiti, prenotabili su Eventbrite