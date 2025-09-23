A Roma arriva la Piazza del GCC Pokémon Pocket: il 30 settembre e 1 ottobre 2025 un evento gratuito con mostra, museo ed esperienze interattive.

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket (GCC Pokémon Pocket) compie un anno e lo festeggia trasformando le sue illustrazioni in vere e proprie opere d’arte. Per due giorni, il 30 settembre e l’1 ottobre 2025, Roma ospiterà la Piazza del GCC Pokémon Pocket, un’installazione temporanea che mette al centro immagini, creatività e ambientazioni immersive.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’iniziativa, organizzata da The Pokémon Company International, porterà al Boscolo Circo Massimo (Via dei Cerchi 87) un allestimento che prende spunto dalle gallerie d’arte contemporanea e si ispira a tre habitat naturali tipici dei Pokémon: spiaggia, deserto e prateria. In queste scenografie, i visitatori potranno ammirare le illustrazioni delle carte come se fossero quadri, riflettendo sul loro valore artistico e immaginifico.

LEGGI ANCHE: La vera storia dei Labubu e l’arte di Kasing Lung

La Piazza del GCC Pokémon Pocket a Roma

La tappa romana sarà la prima occasione per vivere dal vivo questa celebrazione. Non solo una mostra, ma un vero percorso esperienziale:

esposizione delle illustrazioni delle carte disponibili nel GCC Pokémon Pocket ,

, una caccia al tesoro pensata per i fan di tutte le età,

pensata per i fan di tutte le età, possibilità di fotografare le immagini delle buste di espansione,

una rassegna di testimonianze e commenti degli artisti del GCC Pokémon sulle illustrazioni da loro realizzate per le carte digitali.

L’ingresso sarà gratuito con prenotazione tramite Eventbrite e gli orari di apertura saranno dalle 10:15 alle 18:45 CEST.

Museo del GCC Pokémon Pocket e Megaevoluzione – L’esperienza

La festa però non si ferma a Roma. A partire da ottobre, il progetto si allargherà con due nuove attrazioni che toccheranno diverse città europee:

GCC Pokémon: Megaevoluzione – L’esperienza

Un’installazione esplorabile a piedi che mette in scena rappresentazioni a grandezza naturale di alcune carte di Megaevoluzione. Sarà possibile partecipare a un’attività di raccolta timbri che darà accesso a una busta di prova e a un poster da collezione, disponibili fino a esaurimento scorte. Museo per l’anniversario del GCC Pokémon Pocket

Allestito in un’area separata, con 10 murales digitali che permettono di immergersi nel mondo del GCC Pocket: dall’apertura delle buste alle lotte, dalle illustrazioni animate alle missioni interattive. Anche qui i visitatori potranno completare una raccolta di timbri e ricevere un codice regalo (valido una volta sola) per ottenere 24 Clessidre buste all’interno dell’app.

Queste installazioni celebrano non solo l’universo Pokémon, ma anche la dimensione artistica e visiva del gioco, trasformando carte e illustrazioni in esperienze museali interattive.

Le tappe del tour europeo

Dopo Roma, la celebrazione continuerà con un vero tour:

Londra, Westfield London : 3–5 ottobre 2025

: 3–5 ottobre 2025 Madrid, La Gavia : 10–12 ottobre 2025

: 10–12 ottobre 2025 Parigi, Westfield Forum Des Halles : 17–19 ottobre 2025

: 17–19 ottobre 2025 Torino, Le Gru : 24–26 ottobre 2025

: 24–26 ottobre 2025 Oberhausen (Germania), Westfield Centro: 31 ottobre–1 novembre 2025

Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale Pokémon.

Pokémon tra cultura pop e linguaggio dell’arte

Il GCC Pokémon Pocket non è solo un gioco: da anni, le illustrazioni delle carte rappresentano un patrimonio visivo che ha influenzato l’immaginario di milioni di persone. Con questa iniziativa, le carte diventano opere da ammirare in spazi che richiamano musei e installazioni contemporanee, unendo cultura pop, arte digitale e interazione dal vivo.

Roma, con la sua tradizione di grandi mostre e scenografie storiche, diventa così il palcoscenico ideale per inaugurare una celebrazione che parla a generazioni diverse: dai più piccoli, che scoprono i Pokémon per la prima volta, ai collezionisti adulti che li seguono da decenni.

Informazioni pratiche – Roma