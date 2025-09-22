Gli spazi del The Mall in Portanuova si trasformano nel mondo di Hogwarts con l’attesissima mostra immersiva ‘Harry Potter: The Exhibition’. Tutte le informazioni utili.

L’autunno 2025 a Milano si colora di magia. Dal 19 settembre, presso The Mall in Portanuova, è visitabile Harry Potter: The Exhibition, l’esperienza immersiva che ha già conquistato milioni di visitatori in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Il capoluogo lombardo ospita, infatti, una delle mostre più attese della stagione, capace di unire la passione per il cinema con la fascinazione per un universo narrativo che continua a incantare intere generazioni.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Harry Potter: The Exhibition non è una semplice esposizione di oggetti di scena o costumi originali. Si tratta di un percorso immersivo che sfrutta tecnologie multimediali, installazioni interattive e scenografie spettacolari per permettere al pubblico di entrare letteralmente nei luoghi più iconici della saga. Dalla Sala Grande di Hogwarts agli ambienti della Foresta Proibita, passando per le aule di Pozioni e Difesa contro le Arti Oscure. Ogni visitatore è invitato a vivere in prima persona le atmosfere che hanno reso celebre il mondo creato da J.K. Rowling e portato sul grande schermo dalla Warner Bros.

Non mancano gli oggetti simbolo della saga: la bacchetta di Harry, la Nimbus 2000, il Cappello Parlante, gli Horcrux e decine di costumi indossati dagli attori nelle riprese. La forza dell’esperienza sta proprio nella sua interattività: i visitatori possono, ad esempio, scegliere a quale Casa di Hogwarts appartenere, cimentarsi in incantesimi o provare a difendersi dai Dissennatori.

Harry Potter: The Exhibition © Mario Wurzburger

Una mostra pensata per tutti

A quasi venticinque anni dall’uscita del primo film della saga (Harry Potter e la Pietra Filosofale, correva l’anno 2001), l’universo creato da Rowling continua a esercitare un fascino straordinario. E Harry Potter: The Exhibition ne alimenta la magia non solo come fenomeno culturale e generazionale, ma anche con il suo linguaggio visivo e narrativo che ha ridefinito il cinema fantasy.

Uno degli aspetti più apprezzati della mostra è la sua capacità di coinvolgere pubblici diversi. I fan storici della saga ritrovano, infatti, dettagli e memorabilia che appartengono alla loro memoria affettiva, mentre i più giovani hanno la possibilità di scorpire la prima volta i set e le atmosfere del Wizarding World. Un allestimento, dunque, godibile anche dalle famiglie: bambini e adulti possono vivere il percorso insieme, grazie a postazioni interattive e attività pensate per stimolare la partecipazione attiva.

LEGGI ANCHE: — Milo Manara firma ‘KIMERA’, la Moto d’Autore di Motomorphosis

La mostra, inoltre, si rivolge non solo agli appassionati di Harry Potter, ma anche a chi è interessato al cinema e agli effetti speciali. L’esposizione, infatti, rivela il lavoro dietro le quinte delle produzioni Warner Bros., con focus su costumi, scenografie e tecniche cinematografiche.

Harry Potter: The Exhibition © Mario Wurzburger

L’arrivo di Harry Potter: The Exhibition a Milano si inserisce in un percorso globale che ha già toccato numerose capitali e che continuerà anche nei prossimi anni. Ogni tappa porta con sé elementi personalizzati, pensati per valorizzare lo spirito della città ospitante, ma conserva la struttura di base che ha reso la mostra un successo planetario.

Harry Potter: The Exhibition è visitabile fino al 6 gennaio 2026, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e dotato di ampi spazi per accogliere i flussi di visitatori previsti. La mostra è aperta sette giorni su sette: da lunedì a venerdì dalle 12 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 21. SI consiglia, comunque, di verificare gli orari in quanto potrebbero esserci modifiche giornaliere.

I biglietti sono acquistabili sui canali ufficiali e sui circuiti autorizzati con prezzi che variano come segue:

Biglietti VIP: 47,60 euro (permettono di accedere alla mostra in qualsiasi data e ora con ingresso in una coda dedicata, catalogo, laccetto commemorativo e tote bag)

Flex Ticket: 41,60 euro (permette accesso in qualsiasi data e ora secondo le aperture)

Biglietti base: 29,60 euro (accesso nella data e fascia oraria selezionata)

Come arrivare a The Mall, Piazza Lina Bo Bardi, Piazza Alvar Alto, 1, 20121 Milano: la fermata Garibaldi FS delle linee metropolitana M2 (verde) e M5 (lilla) dista pochi minuti a piedi, così come le stazioni ferroviarie di Porta Garibaldi e Repubblica. Chi arriva in auto può invece usufruire dei parcheggi sotterranei presenti nella zona.

Immagini Harry Potter: The Exhibition © Mario Wurzburger da Ufficio Stampa