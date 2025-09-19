Dal 1° ottobre, il MAUTO a Torino propone l’allestimento speciale tra cinema, design e arte con Anri Sala e l’iconica auto di Zemeckis.

La DeLorean DMC-12, simbolo di viaggi temporali e sogni pop, torna a rombare al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino con Ritorno al Futuro. Prototypes of Time, mostra che celebra i 40 anni del film di Robert Zemeckis (1985).

Dal 1° ottobre 2025, l’esposizione curata da Gianluigi Ricuperati esplora il legame tra orologi e automobili – due icone del design di massa – per riflettere sulla percezione accelerata del tempo nell’era digitale. Protagonista è la leggendaria DeLorean del 1981, progettata da Giorgetto Giugiaro, esposta con figurini e lucidi dall’Archivio Italdesign. A completarla, 12 opere della serie Suspended di Anri Sala, che indagano la fluidità tra tempo e spazio, rendendo la mostra un ponte tra cinema, ingegneria e arte contemporanea.

La DeLorean: un’icona che sfida il tempo

DMC De Lorean sketch Canson sol 02 / Courtesy Archivio Italdesign Courtesy Archivio Italdesign



Cuore della mostra non può che essere la DeLorean DMC-12, l’auto che ha reso immortale Ritorno al Futuro, trasformando un veicolo degli anni ’80 in una macchina del tempo. Progettata da Giugiaro per la DeLorean Motor Company, la vettura – con le sue porte a gabbiano e il design futuristico – è esposta al MAUTO insieme a bozzetti, figurini e lucidi originali dall’Archivio Italdesign, che narrano il processo creativo dietro questo capolavoro ingegneristico.

L’esposizione celebra non solo l’auto, ma il suo ruolo culturale, simbolo di un’epoca in cui il design automobilistico sfiorava la fantascienza. Attraverso questi materiali, i visitatori scoprono come la DeLorean sia diventata un’icona globale, unendo estetica, tecnologia e immaginario cinematografico in un unico flusso temporale.

ANRI SALA Suspended (XIXI), 2025 © Anri Sala, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Studio Anri Sala

Altro oggetto al centro della proposta espositiva è l’orologio, con i suoi meccanismi precisi, che esplora la tensione tra eterno e effimero. Si aggiungono 12 opere della serie Suspended di Anri Sala, uno dei più grandi artisti contemporanei. I disegni digitali dell’albanese, che mettono in relazione tempo e spazio, cronografia e geografia, offrono una riflessione sulla sospensione e la fluidità del tempo. Ma anche sulla relazione tra eidos e cronos, tra tempo e spazio, tra il visibile e l’impalpabile passaggio di ore e minuti.

Immagini da Ufficio Stampa, crediti indicati