Il 7 novembre esce il vinile ‘Prelude’, colonna sonora di un mondo distopico ambientato in una Roma del 2045.

In una Roma del 2045 dominata dal potere economico, una band di resistenti combatte con concerti clandestini. È questto l’universo di Nightmare In Rome, fumetto edito da Sergio Bonelli Editore, sceneggiato da Rita Porretto e Silvia Mericone, con illustrazioni di Luca Casalanguida e personaggi di Tanino Liberatore.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Ideato da Enrico Mutti, il graphic novel – in cui la Nuova Urbe è controllata dal fondo Green Boy e i protagonisti usano le catacombe per evadere dalla Green Line – si intreccia con la musica elettronica di Lorenzo Senni, in un progetto che fonde narrazione visiva e sonora. Il 7 novembre esce, infatti, ‘Nightmare In Rome – Prelude’, vinile che anticipa l’album del 2026, con due tracce che reinterpretano il catalogo di CAM Sugar.

Tra queste, Ancient Dirt (L’Etrusco Uccide Ancora) feat. Ghostface Killah e Catacombs feat. Franklin James Fisher (Algiers). Disponibile in pre-order e in tiratura limitata, il vinile contiene i primi due brani nati dalla collaborazione tra Senni e CAM Sugar.

Immagine da Ufficio Stampa

Un fumetto distopico con radici storiche

Nightmare In Rome immagina un futuro alternativo dove la resistenza culturale si oppone al controllo totale. Con la band omonima che organizza spettacoli segreti nelle catacombe romane. Nel graphic novel le colonne sonore italiane degli anni ’60 e ’70 – firmate da maestri come Ennio Morricone, Riz Ortolani e Franco Godi – diventano armi di ribellione in intrecciando atmosfere distopiche con linguaggi urbani contemporanei.

LEGGI ANCHE: — Kenshiro arriva a Lucca: l’arte di Tetsuo Hara in una mostra-evento

Un fumetto, dunque, che con il suo intreccio di azione, musica e critica sociale si presenta come un viaggio narrativo che celebra il potere dell’arte come forma di resistenza. In quest’ottica è pensato anche l’artwork del vinile, concepito da Tanino Liberatore con design di Daniel Sansavini, tra estetica fumettistica e sonorità futuristiche che amplificano il tema del fumetto.

Artwork da Ufficio Stampa

Il debutto ufficiale è previsto il 29 ottobre 2025 a Lucca Comics & Games, dove vinile e fumetto saranno disponibili in anteprima al Palabonelli (Piazza Antelminelli). Il 31 ottobre, poi, la release digitale di Ancient Dirt (L’Etrusco Uccide Ancora feat. Ghostface Killah segnerà l’espansione del progetto su piattaforme streaming. E il progetto proseguirà nel 2026 con l’album completo su vinile e piattaforme digitali, consolidando quest’incontro inedito tra fumetto e musica come atto di resistenza culturale.

Immagini da Ufficio Stampa