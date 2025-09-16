Dal 3 ottobre 2025 al 26 aprile 2026, un viaggio nell’infanzia e nella libertà allo Spazio Innov@zione di Cuneo.

A partire dal 3 ottobre, nello Spazio Innov@zione a Cuneo prende vita il mondo colorato di Pippi Calzelunghe con la mostra Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe. Promossa da CRC Innova e curata dall’associazione culturale CUADRI ETS, l’esposizione celebra l’80° anniversario del personaggio creato dalla scrittrice svedese.

Autrice fra le più tradotte al mondo e attivista per i diritti dei bambini e degli animali, Lindgren con il suo buffo personaggio ha rivoluzionato la letteratura per l’infanzia. Attraverso un percorso pensato per coinvolgere i più piccoli senza escludere gli adulti, l’esposizione celebra proprio la capacità di Lindgren di dare voce alla libertà intellettuale e alla creatività.

Con la sua indipendenza, coraggio e generosità, cuore della mostra non può che essere Pippi Calzelunghe. Bambina dai capelli rossi che vive avventure straordinarie con i suoi amici Tommy e Annika, incarnando un modello di autostima e resilienza. Le sue storie, nate nel 1945, continuano a ispirare generazioni, rappresentando un inno alla libertà e alla giustizia in un’epoca dominata dalla tecnologia digitale.

Realizzata con The Astrid Lindgren Company di Stoccolma, che ha concesso la licenza ufficiale, la mostra si avvale della consulenza scientifica di Samanta K. Milton Knowles, studiosa e traduttrice di Lindgren. Il percorso intreccia immagini, testi e installazioni che raccontano la genesi di Pippi e il contesto creativo dell’autrice, esplorando i valori che considerava essenziali.

A spasso con Pippi: lettura e immaginazione per le scuole

Ad arricchire l’offerta, il progetto di lettura A spasso con Pippi Calzelunghe si rivolge alle classi quarte e quinte delle scuole primarie, promuovendo la lettura come strumento di crescita e libertà. Attraverso il classico senza tempo di Lindgren, il programma incoraggia i bambini a scoprire il potere dell’immaginazione e a confrontarsi con valori universali.

Un palinsesto di eventi collaterali aperti a tutti arricchisce l’esperienza, offrendo momenti di incontro e approfondimento per famiglie, educatori e appassionati. Visite guidate per gruppi e scolaresche, prenotabili tramite il sito ufficiale, completano l’iniziativa, rendendo la mostra un’occasione di dialogo intergenerazionale.

L’apertura è gratuita fino al 26 aprile 2026, dal martedì alla domenica.

