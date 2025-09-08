Dal 10 al 12 novembre, arriva al cinema il film dedicato all’evento italiano più importante dedicato alla cultura del fumetto e non solo.

Per gli amanti del fumetti e del mondo dell’illustrazione c’è un appuntamento imperdibile da segnare in agenda. Il 10, 11 e 12 novembre, arriva infatti in oltre 300 cinema italiani il primo film dedicato al Lucca Comics & Games, distribuito da I Wonder Pictures con Unipol Biografilm Collection. Diretto da Manlio Castagna, il documentario I Love Lucca Comics & Games svela l’universo della rassegna toscana attraverso le storie dei suoi VisitAutori, veri protagonisti che trasformano la città medievale in un epicentro di pop culture.

“Lucca Comics & Games è molto più di un festival. È un organismo vivente, un ecosistema culturale in continua evoluzione”, dichiara Andrea Romeo, produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures. Prodotto da All At Once in collaborazione con Lucca Crea, il film pone al centro le persone che danno vita al festival. Dai partecipanti agli autori, come Gabriele Mainetti, R.L. Stine, Licia Troisi, Pera Toons, Sio, Fumettibrutti, Yoshitaka Amano e Frankie hi-nrg mc.

“Per noi è un’emozione travolgente essere raccontati in un’opera filmica che pone al centro i nostri partecipanti. I quali, invitati all’azione, costruiscono il senso della nostra manifestazione”, afferma Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games. Le loro storie, intrecciate nel tessuto medievale di Lucca, mostrano come il festival sia un punto d’incontro per migliaia di appassionati. Uun luogo dove si celebrano valori come rispetto e gratitudine.

Con oltre 300 mila visitatori, 900 ospiti e 600 espositori, il festival è un’aula aperta che insegna il valore della creatività e dell’inclusione attraverso fumetti, videogiochi e narrazioni transmediali. “Volevamo un’opera che parlasse agli appassionati, ma anche a chi ancora non conosce questo universo. Un viaggio epico e intimo al tempo stesso, che parte da Lucca e arriva ovunque”, sottolinea Romeo.

Un evento cinematografico senza precedenti

Diretto da Manlio Castagna, con sceneggiatura scritta insieme a Giulia Giapponesi e Alessandro Diele sotto la supervisione di Anita Rivaroli, il film è un mosaico di storie personali che si fondono in un racconto universale. “È un momento storico senza precedenti, proprio alla soglia del sessantesimo compleanno”, aggiunge Vietina, anticipando l’edizione 2025 del festival, al via il 29 ottobre.

Il documentario cattura l’esplosione di gioia e creatività che rende Lucca un’esperienza trasformativa, un arabesco di passioni che collega autori e visitatori. Con il trailer svelato oggi, il film invita sia i fan che i neofiti a scoprire un evento che ha rivoluzionato la cultura popolare, portandola sul grande schermo oltre le mura toscane.

