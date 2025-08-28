Dalla mostra ‘House of Kong’ a Londra alle performance virtuali di Fortnite: la band di Damon Albarn e Jamie Hewlett celebra i suoi progetti più iconici.

Dal 29 agosto al 3 settembre, i Gorillaz tornano sotto i riflettori con un progetto che unisce musica dal vivo, arte digitale e gaming. Cuore degli eventi è la Copper Box Arena di Londra che ospita la mostra House of Kong e quattro concerti esclusivi che rivisitano gli album ‘Gorillaz’, ‘Demon Days’ e ‘Plastic Beach’, culminando in un sorprendente ‘Mystery Show’.

Per quanto riguarda la mostra londinese, l’allestimento esclusivo propone un’esperienza immersiva che celebra la creatività visionaria dei Gorillaz. Aperta dalle 10:00 alle 22:00, l’esposizione offre un percorso con installazioni che ripercorrono la storia della band attraverso i visual di Jamie Hewlett e la musica di Damon Albarn. Un progetto che idealmente culmina con le quattro performance dal vivo (a capienza limitata), ognuna dedicata a un momento iconico della carriera della band.

I Gorillaz protagonisti del Fortnite Festival tra grattacieli e graffiti

Contemporaneamente, la band diventa protagonista della Stagione 10 del Fortnite Festival. “È un onore per tutti voi che io possa finalmente essere immortalato nel mio feudo. Attenti servi, arrivo”, dichiara con il suo tipico sarcasmo Murdoc Niccals, bassista virtuale dei Gorillaz. Dal via il 29 agosto il main stage si trasforma in un’arena urbana, con grattacieli, graffiti e un’atmosfera da skate park, ispirata all’estetica della band.

Le tracce giocabili includono DARE, Clint Eastwood e On Melancholy Hill, con DARE disponibile anche come emote coreografata che riproduce parte della canzone. “Il main stage si è trasformato”, annuncia Epic Games, sottolineando l’impatto visivo e sonoro del progetto. I giocatori possono personalizzare l’esperienza con il bundle Noodle & 2D, che include abiti di Noodle e 2D, la custodia per chitarra di Noodle, il dorso bling a forma di megafono di 2D. E ancora, una mimetica Gorillaz, il microfono di 2D, la traccia jam DARE e la scia di condensazione Bonesy Balloons.

Gli oggetti sono acquistabili singolarmente nel negozio di Fortnite, insieme alla traccia Clint Eastwood. Gli abiti di Russel Hobbs e Murdoc Niccals, con accessori esclusivi, sono invece ottenibili tramite il Pass Musicale della Stagione 10, con ricompense gratuite e premium.

In parallelo, l’Hackney Bridge Garden di Londra ospita il Fortnite x Gorillaz Pop Up, un’attivazione che fonde i mondi della band e del gioco. Con postazioni di gioco, streaming live, esibizioni di DJ e omaggi, l’evento invita i fan a immergersi nell’universo Gorillaz, tra musica e tecnologia. L’iniziativa celebra la sinergia tra arte digitale e performance dal vivo, rendendo la collaborazione un’esperienza

multisensoriale.

Il programma live

Quattro, come si diceva, i concerti speciali in calendario. Ecco il programma:

29 agosto – Gorillaz (album di debutto): rivisitazione dei leggendari concerti allo Scala di Londra e a La Cigale di Parigi del 2001, dove i Gorillaz hanno ridefinito l’esperienza live con schermi e silhouette. L’album di debutto, che ha rivoluzionato la musica pre-digitale, sarà eseguito per intero, con i membri virtuali Murdoc, Noodle, Russel e 2D al centro della scena.

(album di debutto): rivisitazione dei leggendari concerti allo Scala di Londra e a La Cigale di Parigi del 2001, dove i Gorillaz hanno ridefinito l’esperienza live con schermi e silhouette. L’album di debutto, che ha rivoluzionato la musica pre-digitale, sarà eseguito per intero, con i membri virtuali Murdoc, Noodle, Russel e 2D al centro della scena. 30 agosto – Demon Days : il secondo album torna in vita con una riproduzione dello spettacolo Demon Days Live, originariamente eseguito nel 2005 alla Manchester Opera House e nel 2006 all’Apollo Theater di Harlem. I visual di Hewlett accompagneranno la performance, ricreando l’atmosfera originale.

: il secondo album torna in vita con una riproduzione dello spettacolo Demon Days Live, originariamente eseguito nel 2005 alla Manchester Opera House e nel 2006 all’Apollo Theater di Harlem. I visual di Hewlett accompagneranno la performance, ricreando l’atmosfera originale. 2 settembre – Plastic Beach : per la prima volta dai concerti al Roundhouse del 2010, l’album Plastic Beach sarà suonato integralmente, trasportando il pubblico nell’isola immaginaria fatta di detriti nel Pacifico meridionale.

: per la prima volta dai concerti al Roundhouse del 2010, l’album Plastic Beach sarà suonato integralmente, trasportando il pubblico nell’isola immaginaria fatta di detriti nel Pacifico meridionale. 3 settembre – Mystery Show: un evento speciale con ospiti a sorpresa, che chiuderà la settimana con una performance indimenticabile, sotto la guida di Albarn e della band virtuale.

Biglietti e informazioni al sito ufficiale.