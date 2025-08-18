Dal 30 agosto al 7 settembre 2025, un’esposizione unica celebra i 25 anni del celebre gioco di carte con opere iconiche e omaggi esclusivi nel cuore del Marais.

L’arte di Yu-Gi-Oh! conquista Parigi con una mostra al Musée Carnavalet

Dal 30 agosto al 7 settembre 2025, il Musée Carnavalet – Histoire de Paris si prepara a ospitare un evento imperdibile per gli appassionati di Yu-Gi-Oh!. Una mostra unica dedicata al celebre Gioco di Carte Collezionabili, infatti, porta nel cuore del quartiere Marais un’esperienza che unisce creatività, storia e cultura pop. Organizzata da Konami Digital Entertainment B.V., questa esposizione celebra i 25 anni di un fenomeno globale che ha conquistato milioni di fan, spaziando dalla moda all’arte, fino a diventare un’icona riconoscibile in tutto il mondo.

La mostra, aperta gratuitamente a tutte le età, invita i visitatori a immergersi nell’universo di Yu-Gi-Oh! attraverso una selezione curata di opere d’arte, immagini suggestive e pezzi iconici. Tra i protagonisti, le cinque leggendarie carte di Exodia il Proibito, il celebre Millenium Puzzle, statue imponenti e arazzi che catturano l’essenza del gioco. Un’attenzione particolare è riservata al Drago Bianco Occhi Blu, rappresentato in una speciale stampa in stile “Ukiyoe” giapponese, che i primi 100 visitatori di ogni giornata riceveranno in omaggio.

L’esposizione non è solo un’occasione per ammirare opere d’arte uniche, ma anche per esplorare l’impatto culturale di Yu-Gi-Oh! GCC, un gioco che ha segnato generazioni e continua a ispirare creatività in tutto il mondo. Con una presenza in oltre 80 Paesi e traduzioni in 9 lingue, il brand si è affermato come un punto di riferimento per fan di ogni età, unendo strategia, immaginazione e passione.

Il Musée Carnavalet: una cornice storica per un evento moderno

Situato al 23 Rue de Sévigné, nel vibrante quartiere Marais, il Musée Carnavalet – Histoire de Paris è il luogo perfetto per ospitare questa mostra. Fondato nel 1880 e ospitato in due palazzi storici del XVI e XVII secolo, il museo vanta una collezione di oltre 600.000 pezzi che raccontano la storia di Parigi, dall’antichità a oggi. La sua architettura elegante e il suo prestigio culturale creano un contrasto affascinante con l’estetica moderna e dinamica di Yu-Gi-Oh!, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva.

La mostra si svolge in concomitanza con lo Yu-Gi-Oh! World Championship 2025, che torna in Europa dal 29 al 31 agosto a Parigi. Questo evento internazionale, che vede i migliori duellanti del mondo sfidarsi, aggiunge un’energia unica alla città, trasformando il weekend in un momento perfetto per una gita culturale e divertente.

Che siate fan di lunga data o semplicemente curiosi di scoprire un fenomeno culturale che ha attraversato generazioni, questa mostra offre qualcosa per tutti. E, durante la mostra saranno disponibili articoli commemorativi in edizione limitata, perfetti per i collezionisti o per chi vuole portare a casa un ricordo speciale.

Musée Carnavalet – Histoire de Paris, 23 Rue de Sévigné, 75003 Parigi, Francia

Dal 30 agosto al 7 settembre 2025

Ingresso: gratuito, aperto a tutte le età

Omaggio: i primi 100 visitatori giornalieri riceveranno una stampa in stile “Ukiyoe” del Drago Bianco Occhi Blu

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul sito ufficiale di Konami Digital Entertainment B.V.

