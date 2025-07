L’avatar band giapponese FZMZ sbarca a Venezia 2025 con il concerto in VR ‘DEEP:DAWN’ selezionato per Venice Immersive.

La laguna veneziana si prepara ad accogliere un evento inedito nel panorama artistico accogliendo un’avatar band. Si tratta della giapponese FZMZ, tra i progetti più innovativi del momento, che approda alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025 con il primo concerto in realtà virtuale, DEEP:DAWN. Realizzato su VRChat, il live è stato selezionato tra oltre 700 opere per la sezione Venice Immersive – Best of Worlds e sarà presentato nella Worlds Gallery.

Finora, l’evento ha già attirato oltre 15.000 spettatori online in tre esibizioni, rivoluzionando la fruizione musicale digitale con un’esperienza immersiva unica. Composta da MAQUMA (voce), JACK (rap), GAVI (chitarra), HONNWAKA88 (basso) e KAMATA (batteria), FZMZ ridefinisce i confini tra reale e virtuale. Il debutto avviene nell’ottobre 2023 con BROKEN GAMES, sigla di Shangri-La Frontier, remixata da Kordhell, band ha poi firmato la seconda opening dell’anime, Danger Danger, con Icy.

Il concerto in VR, caratterizzato da un’alta qualità tecnica e un’immersione totale, sarà mostrato ogni giorno nello stand VR della Biennale. Evento che consacra FZMZ come veri e propri pionieri della performance digitale, capaci di unire musica, tecnologia e narrazione visiva.

