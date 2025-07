Intervistato da Samsung a Art Basel, RM – ambassador di Samsung Art TV – rivela il sogno di aprire una galleria.

In occasione della sua partecipazione ad Art Basel 2025 – in qualità di global ambassador di Samsung Art TV – RM (leader dei BTS) ha rilasciato un’intervista ufficiale pubblicata sui canali Samsung in cui, tra le altre cose, annuncia la sua volontà di aprire una galleria. «Lo confesso: sto cercando il luogo», ammette infatti l’artista.

È l’amore per l’arte ad aver portato, del resto, RM ad essere il volto del nuovo televisore Samsung. Il leader dei BTS ormai da tempo condivide sui propri canali personali immagini di dipinti, visite a musei e gallerie d’arte: una passione condivisa dai suoi follower e nota anche anche al mondo degli ARMY. Nello spazio Samsung a Basilea, racconta di come sia nata questa sua dedizione all’arte in tutte le sue forme.

«È iniziata in modo molto semplice. – precisa – Mi è venuta questa idea dal nulla di andare in un museo. Non ci ero mai andato, se non con i miei genitori o con i miei insegnanti. Quando l’ho fatto, ero sotto shock nell’ammirare i quadri di Monet, Van Gogh, Pissarro e Serra. È stato bellissimo vedere quei quadri. Andate nei musei e nelle gallerie o accendete Art Tv e permettete a voi stessi di entrare in un nuovo mondo».

Proprio a proposito del nuovo Samsung Art TV, RM ha sottolineato quanto rappresenti un’opportunità in più per chiunque di scoprire l’arte. «Credo che queste piattaforme siano un ponte che introduce le persone all’arte. Permettono loro di vivere un’esperienza. – commenta – È un inizio fantastico, soprattutto perché nell’arte ci sono molti pregiudizi: o è troppo nobile o solo per i ricchi. Molte persone pensano che l’arte sia molto cara: in parte è vero, ma in parte non lo è. L’arte è per tutti e vorrei mostrare e introdurre alle persone i nuovi tipi di arte di cui ora sono particolarmente entusiasta. Credo che io e Art Tv stiamo facendo la stessa cosa».

Nel suo caso specifico, Kim Namjoon ricorda di come – proprio vivendo l’arte in prima persona e grazie a strumenti come Samsung Art TV – sia riuscito ad abbattere i propri pregiudizi. «Ho scoperto nuovi colori nel mondo. – dice – Quando trovo qualcosa che mi piace, inizio a studiare. Voglio sapere dove vivono gli artisti, qual è la loro narrazione, qual è il loro messaggio, i materiali che usano. È divertente ed è una esperienza intellettiva di grande significato. Vorrei che la gente sapesse quanto è divertente: a me regala tante cose».

Il passo successivo potrebbe dunque essere, come anticipavamo, l’apertura di una galleria. Magari proprio digitale, sulla Art TV. «Vorrei mescolare la mia personalità e la cultura coreana. – commenta – Ma anche unire Occidente e Oriente, antico e moderno. Vorrei mettere tutto insieme in un unico concetto. Potrei chiamarla RM o rkive, come il mio account Instagram. Credo sia difficile, ma voglio farlo».

Infine, un invito aperto a tutti: «Ogni persona vive un momento in cui si interessa all’arte, ma non sa come iniziare. Tutti però hanno una tv a casa. In Corea si dice Compri uno e ottieni due. Samsung Art TV è perfetta per chi ama l’arte e per chi vuole studiarla».

Foto: Samsung