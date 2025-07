Jannik Sinner vince Wimbledon 2025: ma lo sapevi che sul trofeo c’è un ananas dorato? Ecco il significato nascosto di questo simbolo curioso.

Domenica 13 luglio per gli italiani è stato un giorno all’insegna del trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon. Un traguardo incredibile per il giovane tennista italiano che ha finalmente sollevato il trofeo di uno dei tornei più importanti al mondo: un trofeo particolarissimo, come avete avuto modo di vedere dalle immagini trasmesse in tv. Dorato e con un ananas in cima: ma è davvero un ananas?

I trofei per Wimbledon sono roba seria: quello stretto tra le mani da Sinner ha anche un nome tutto suo, The Gentlemen’s Singles Trophy, il trofeo del singolo dei gentiluomini. Del resto, la storia di questa coppa risale al 1887 quando fu introdotta dall’All England Club, sostituendo la Challenge Cup per premiare la gara maschile.

Trofeo di Wimbledon: il significato dell’ananas

Alta circa 45 centimetri è fatta non di oro, ma di argento dorato e reca la scritta The All England Lawn Tennis Club Single Handed Championship of the World. Ovviamente, viene personalizzata anche con il nome del vincitore di turno. E veniamo alla nostra curiosità: è davvero un ananas quello che vediamo sulla punta? Ebbene sì: nell’Ottocento concedersi questo frutto era considerato un lusso. Fu quindi messo appositamente sulla coppa di Wimbledon per sottolineare lo stato di lusso dell’oggetto.

Un’altra leggenda lega la presenza dell’ananas più a un’usanza dei membri della marina militare britannica. Di ritorno dalle imprese nei mari, erano infatti soliti esporre il frutto fuori dalle proprie abitazioni: in parte un trofeo, in parte un portafortuna.

Il trofeo femminile di Wimbledon è invece noto come The Ladies’ Singles Trophy ed è un piatto d’argento introdotto nel 1886. Il tema delle decorazioni attinge dalla mitologia classica.

Foto: Shutterstock