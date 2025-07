Si intitola ‘Orbit Orbit’ il nuovo progetto artistico di Caparezza che segna il debutto dell’artista nel ruolo di fumettista.

Caparezza torna con una sorpresa che unisce le sue due grandi passioni: la musica e i fumetti. Il 31 ottobre uscirà, infatti, ‘Orbit Orbit’, nono album in studio accompagnato da un fumetto realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, casa iconica di personaggi come Tex e Dylan Dog. “Sono un appassionato lettore di fumetti, e creandone uno ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino. Non potevo immaginare, però, che l’entusiasmo per questo nuovo percorso mi avrebbe motivato a concepire un intero nuovo album in studio, il nono”, racconta Caparezza.

Caparezza realizza, così, un sogno d’infanzia, unendo la sua passione per i fumetti alla sua capacità di raccontare storie attraverso la musica. Disponibile in preorder, ‘Orbit Orbit’ è un viaggio onirico che fonde suono e immagini, celebrando l’immaginazione senza confini. Nato come colonna sonora di un fumetto, il progetto riflette la creatività eclettica di Caparezza, che debutta come autore di fumetti con un’opera pubblicata da Bonelli.

Copertina da Ufficio Stampa

Il fumetto, un’avventura “folle e scatenata, colorata, divertente e allo stesso tempo intima e personale”, è disegnato da grandi firme e nuovi talenti italiani, con una copertina firmata da Matteo De Longis. Disponibile dal 31 ottobre in formato albo a colori (240 pagine, 16×21 cm) e volume cartonato (256 pagine, 19×26 cm), ‘Orbit Orbit’ invita i lettori in un mondo onirico dove l’immaginazione regna sovrana.

I formati dell’album

L’album, pubblicato da BMG Italy, sarà disponibile in diversi formati fisici:

Space LP Box (doppio vinile “Space Version” con fumetto e adesivi)

Space CD Box (CD con fumetto, cartolina “artcard” e adesivi)

Doppio vinile colorato in edizioni speciali (Pink-Purple Marbled per Amazon, Silver per Feltrinelli, Transparent Blue per Discoteca Laziale)

CD digipack.

Dopo l’annuncio del ritorno live per l’estate 2026, ‘Orbit Orbit’ segna un nuovo capitolo per Caparezza, che si conferma un artista capace di reinventarsi. Il progetto, che arriva dopo anni di successi musicali, dimostra la sua abilità di coniugare generi e linguaggi, dalla musica al fumetto, creando un’opera che parla a fan di lunga data e nuovi lettori.

Immagini da Ufficio Stampa