Lucca Comics & Games vola al Padiglione Italia di Expo Osaka 2025 con una serie di iniziative culturali e le prime immagini del Museo Internazionale del Fumetto.

Lucca Comics & Games si prepara a conquistare l’Expo Osaka 2025, portando il suo spirito visionario al Padiglione Italia durante la settimana della Regione Toscana, dal 14 al 19 luglio. Con eventi, ospiti d’eccezione e installazioni, il festival, partner ufficiale del Padiglione, celebrerà il dialogo tra la cultura italiana e quella giapponese, consolidando il suo ruolo di porta europea per il Sol Levante.

“L’investitura del sensei Amano e il riconoscimento dato a Lucca Comics & Games da parte dell’Ambasciatore Mario Vattani ci ha riempito di orgoglio”. Così Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, “e ci dà la misura del lavoro che da varie generazioni a Lucca stiamo facendo per il fumetto in Italia e nel mondo. È stata la spinta per portare nel Padiglione Italia tre leggende della cultura visiva e per lanciare dal Padiglione stesso un’impresa leggendaria. Quella del Museo Internazionale del Fumetto”.

Proprio a Osaka, infatti, Lucca Comics & Games svelerà i primi render del progetto che posizionerà Lucca come capitale globale della narrazione visiva. Pensato per celebrare fumetti, anime e cultura popolare, il museo esplorerà le moderne forme di storytelling, rafforzando il legame tra la città toscana e il Giappone. Questo annuncio, dal palco del Padiglione Italia, segna un passo verso il futuro dell’immaginario, con Lucca come epicentro di innovazione culturale.

Logo da Ufficio Stampa

Grandi ospiti

Tanti gli appuntamenti e le iniziative in programma. A partire dal 14 luglio con ospite il leggendario mangaka Go Nagai, padre di Mazinga, Goldrake e Devilman, che riceverà il Premio Pegaso alla Cultura della Regione Toscana per il suo contributo alla diffusione di Dante Alighieri. La sua versione manga della Divina Commedia, unica nella collezione del Museo Casa di Dante a Firenze, sarà al centro di un dialogo con il sensei.

Ispirato dalle incisioni di Gustave Doré, Nagai ha trasformato l’opera dantesca in un capolavoro visivo, con tavole dell’Inferno dense di dramma e immagini di Purgatorio e Paradiso che sfiorano la spiritualità. Pubblicato in Italia da Edizioni BD/J-Pop Manga, questo manga dimostra come i classici possano parlare al mondo attraverso linguaggi moderni, creando un ponte tra Italia e Giappone.

Il 15 luglio, poi, Yoshitaka Amano, ambassador del Padiglione Italia, aprirà la giornata. Celebre per il suo lavoro su Final Fantasy e Vampire Hunter D, Amano è protagonista della mostra Amano corpus Animae a Palazzo Braschi (Roma, fino al 12 ottobre 2025). Il suo stile, che fonde l’estetica giapponese con l’Art Nouveau e il Rinascimento italiano, incanta per la sua eleganza visionaria.

Altri appuntamenti

A seguire, Shoji Kawamori, designer di Macross e di un padiglione dell’Expo, dialogherà con rappresentanti di Kadokawa, Crunchyroll e Bandai Spirits. L’incontro sottolineerà l’importanza di Lucca Comics & Games come piattaforma per le industrie creative giapponesi, che da 59 anni trovano nella città toscana un approdo europeo per manga, anime e videogiochi.

Durante la settimana toscana, poi, l’Auditorium del Padiglione Italia ospiterà installazioni dedicate a Nagai e Amano. Le opere di Go Nagai, ispirate alla Divina Commedia, presentano una raffigurazione potente di Dante, immersa in una Firenze mozzafiato. Mentre Amano sarà celebrato con Puccini in tre atti, illustrazioni ispirate a Tosca, Madama Butterfly e Turandot, che hanno segnato Lucca Comics & Games 2024 nel centenario pucciniano.

Immagini da Ufficio Stampa