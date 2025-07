‘One Piece’ arriva alla Rinascente di Milano: dall’8 al 21 luglio, vetrine e installazioni trasformano lo store in un’esperienza visiva.

Milano si tinge di anime grazie a un’iniziativa che fonde cultura pop, retail design e immaginario giapponese. Fino al 21 luglio, le vetrine della Rinascente di Piazza Duomo si trasformano in un’esplosione visiva ispirata a One Piece, uno dei manga e anime più iconici al mondo. Per la prima volta in assoluto, i personaggi di Monkey D. Rufy e della sua ciurma invadono lo storico store milanese in un’operazione immersiva curata da Toei Animation Europe in collaborazione con Bandai.

L’iniziativa coinvolge tutto il piano -1 della Rinascente, dove un pop-up corner dedicato propone merchandising esclusivo e un’installazione fotografica che consente ai visitatori di entrare letteralmente nell’universo di One Piece. Dalle vetrine al percorso visivo lungo scale mobili e ascensori, l’esperienza si presenta come un vero e proprio esempio di arte urbana effimera, capace di trasformare un luogo commerciale in palcoscenico culturale.

Non è solo una celebrazione per fan e appassionati: One Piece alla Rinascente è anche un esempio di come l’estetica degli anime stia contaminando spazi pubblici, moda, architettura e comunicazione visiva. In una città come Milano, capitale del design e del fashion system, questa operazione conferma la forza trasversale dell’animazione giapponese come linguaggio globale.

One Piece alla Rinascente di Milano: info utili

Dove: Rinascente Milano, Piazza Duomo

Quando: dall’8 al 21 luglio 2025

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 22

Cosa trovi: vetrine a tema, photo corner, pop-up store ufficiale One Piece