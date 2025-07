Tutte le novità Crunchyroll 2025: tornano ‘Black Clover’, ‘Re:Zero’ e ‘Frieren’. Tra nuovi trailer e giochi, ecco cosa ci aspetta.

Crunchyroll, piattaforma di riferimento globale per gli appassionati di anime, ha svelato le sue grandi novità per il 2025 e il 2026 in due panel consecutivi all’Anime Expo di Los Angeles e al Japan Expo di Parigi.

Al centro degli annunci, l’attesissimo ritorno di Black Clover, che torna (in esclusiva su Crunchyroll) con una nuova stagione prodotta dallo Studio Pierrot (Naruto, Bleach, Tokyo Ghoul). I fan presenti ai panel hanno assistito in anteprima al trailer e a una nuova key visual. Spazio anche ad un messaggio speciale del creatore Yūki Tabata in occasione del 10° anniversario del manga.

«La produzione della tanto attesa nuova stagione anime di Black Clover è stata confermata! – ha detto – Sono più che entusiasta di affrontare la nuova stagione anime dopo l’uscita dell’appassionante film! Grazie a tutti voi, Black Clover festeggia quest’anno il suo 10° anniversario! Ho tutta l’intenzione di tenere vivo questo entusiasmo! Voglio che i fan giapponesi e di tutto il mondo si godano l’anime che vi verrà proposto da questo fantastico staff di produzione di anime! Grazie mille per il supporto a Black Clover!».

Crunchyroll: le novità del 2025

Tra i titoli più rilevanti spicca l’adattamento anime di Daemons of the Shadow Realm, l’ultima opera di Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist), affidato allo studio bones film. Diretto da Masahiro Ando (Sword of the Stranger), si preannuncia come un fantasy cupo e suggestivo, dove mistero e inquietudine si intrecciano.

Crunchyroll ha anche confermato il ritorno di Frieren: Beyond Journey’s End. Una delle serie fantasy più amate degli ultimi anni, di cui è stato mostrato un trailer esclusivo e simulcast previsto per gennaio 2026. Nello stesso mese torneranno anche Re:ZERO – Starting Life in Another World con la quarta stagione (studio WHITE FOX) e Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation con la terza stagione firmata Studio Bind, anticipata da un trailer che ha emozionato i fan con il ritorno di Eris.

Sul fronte delle produzioni più leggere, è stato annunciato Tojima Wants to Be a Kamen Rider, una commedia d’azione prodotta da LIDENFILMS, in arrivo in autunno. Annunciato anche You and I Are Polar Opposites, nuova commedia romantica targata Lapin Track, prevista per gennaio 2026.

Spazio anche al mondo del gaming con Classroom of the Elite 2nd Year, che tornerà sia in versione anime (studio Lerche) sia come gioco mobile con Merge Puzzle Spacial Exam, ora disponibile nel Game Vault di Crunchyroll, senza pubblicità né acquisti in-app.

Chiudono gli annunci due sorprese per il pubblico più fedele. La prima è l’arrivo nel catalogo di Hiroyuki SAWANO LIVE [nZk]008, concerto dal vivo di uno dei compositori più amati del panorama anime. Infine, è stato mostrato un nuovo trailer esclusivo di Sentenced to Be a Hero, dark fantasy firmato dallo studio KAI. Nell’anime i criminali condannati vengono mandati in guerra contro l’esercito di un re demone. L’uscita è fissata per gennaio 2026.