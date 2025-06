Dal 13 luglio, una videoinstallazione e una mostra celebrano l’iconico supereroe DC a RiminiComix e Cartoon Club.

Dal 13, Rimini si accende e il Castello Sismondo si trasforma in un tempio dedicato a Superman. Al centro Cartoon Club & RiminiComix 2025 spicca, infatti, Superman: L’uomo del domani organizzato in collaborazione con DC, Warner Bros. Discovery e Panini Comics. La manifestazione celebra l’eredità dell’Uomo d’Acciaio, primo supereroe della storia che ha debuttato su Action Comics #1 nel lontano 1938. Due le proposte della città: una videoinstallazione fino al 20 luglio e una mostra visitabile fino al 17 agosto.

Ogni sera, per una settimana, la facciata del Castello fa da sfondo a una videoinstallazione celebrativa, tra fumetti e animazione. E sul piazzale antistante, sagome cartonate dell’eroe e dei suoi alleati inviteranno a scattare selfie e foto, trasformando l’area in un’esperienza immersiva per Riminesi, turisti e appassionati.

Un viaggio nell’epopea di Superman

Sempre dal 13 luglio, poi, nella Sala Isotta arriva l’esposizione che ripercorre oltre 80 anni di mito. Attraverso pannelli, tavole originali e installazioni, i visitatori scopriranno l’evoluzione di Clark Kent. Dalle origini su Krypton alle battaglie contro nemesi come Lex Luthor, con focus su kryptonite, cabina telefonica e occhiali. Una linea del tempo guiderà il percorso, arricchito da photoset e albi d’epoca.

Superman 1, luglio 1939 / Immagine da Ufficio Stampa Superman & Lois. / Immagine da Ufficio Stampa

Da segnalare anche le opere di artisti italiani come Carmine Di Giandomenico (Absolute Superman) e Giuseppe Camuncoli (Adventures of Superman). Inoltre, Marco Santucci (Injustice) e Fabio Celoni, autore con Marco Nucci di Superman: Inferno per l’albo internazionale in uscita a giugno, saranno presenti a RiminiComix (17-20 luglio), offrendo un tocco italiano alla leggenda.

La nuova storia porterà l’Uomo d’Acciaio tra le meraviglie di Firenze, un omaggio alla creatività nazionale.

Altre mostre imperdibili

Parallelamente, altre esposizioni gratuite arricchiscono il festival. Al Museo della Città Luigi Tonini (13 luglio-31 agosto), Di sogni e di segni esplora il legame tra Milo Manara e Federico Fellini, mentre Fair Play – Lo sport nei Fumetti e nell’Animazione offre un’immersione tematica.

All’Augeo Art Space (13 luglio-17 agosto), Echi di un mondo immaginario di Simona Bursi cattura l’immaginazione, e Che cosa sono le guerre? (13-20 luglio, Chiesa di Sant’Agostino) riflette sulle opere di Pasolini attraverso gli occhi degli studenti.

La morte di Superman, 1993 / Immagine da Ufficio Stampa

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: All-Star Superman, testi Morrison, disegni Quitely. Una delle storie iconiche