Il GAMM di Roma annuncia una mostra (e un intero weekend) per celebrare ‘DOOM: The Dark Ages’, l’ultimo capitolo della famosa saga.

Dal 4 al 6 luglio 2025, il GAMM Game Museum di Roma, in Via delle Terme di Diocleziano 36, ospita un weekend epico dedicato al lancio di DOOM: The Dark Ages, ultimo capitolo della saga dal 15 maggio su PC, Xbox, PlayStation 5 e Game Pass. In tale occasione viene inaugurata anche una mostra, aperta fino al 18 luglio, che celebra il franchise con oggetti iconici, eventi e sessioni di gioco, trasformando il museo in un tempio per fan e appassionati.

DOOM: The Dark Ages, prequel di DOOM (2016) e DOOM Eternal, porta i giocatori in un ciclo di combattimenti intensi, con nuovi mondi, il Mecha Drago e il mecha Atlan per affrontare demoni. Disponibile su Xbox Series X|S, Xbox PC, Steam, Battle.net, PlayStation 5 e Game Pass Ultimate/PC Game Pass, il titolo offre l’esperienza Xbox Play Anywhere. Per celebrare questo successo, il GAMM Game Museum presenta una mostra unica, orgoglioso di essere la tappa italiana scelta per esporre creazioni ispirate al gioco.

Locandina da Ufficio Stampa

Tra gli highlights, l’Arazzo dello Slayer, un’opera ispirata all’arazzo di Bayeux, raffigurante i protagonisti con dettagli medievali, e una replica dello scudo dello Slayer di Artidex Studio (1,1 x 2,6 metri, 300 kg), con tanto di lame rotanti fedeli al design del gioco. Completa l’allestimento il Flagello, replicato da Future Works, l’arma leggendaria per abbattere orde demoniache. Questi pezzi, esposti fino al 18 luglio, immergono i visitatori nell’universo di DOOM: The Dark Ages.

Un intero weekend di eventi e attività

Il weekend dal 4 al 6 luglio offre un ricco programma. Venerdì 4 alle 20, l’opening serale inaugura la mostra, seguito alle 21 dal talk DOOM: Inferno interattivo. Ad animarlo, Marco Accordi Rickards (Direttore GAMM), Carlo Pastore (Docente Centro Sperimentale di Arti Interattive/FUSP) e Daniele Di Clemente (Review Editor, Vgmag.it). Il dibattito, non ufficiale di id Software, esplorerà il franchise da prospettive personali.

Sabato 5 propone un’area gaming libera con demo retro e moderne dalle 10, e Short talks: alla scoperta delle professioni del settore videoludico a cura del Centro Sperimentale di Arti Interattive, ideale per aspiranti sviluppatori. Domenica 6 continua con gaming libero e un contest cosplay alle 15:00 mentre la premiazione alle 18 chiude il weekend in grande stile. Per tutta la durata della mostra, un quiz interattivo sui totem ripercorre la storia di DOOM, coinvolgendo grandi e piccoli.

Raggiungibile con la metro A (Termini) o bus 70/360, il museo è accessibile a famiglie e appassionati. L’ingresso (€10/€7) include accesso a mostre permanenti e temporanee, con sconti per studenti.

Immagine da Ufficio Stampa