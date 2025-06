Appassionato di arte e con una collezione privata di opere contemporanee, RM dei BTS è global ambassador di Samsung Art TV.

RM, leader dei BTS, è stato annunciato global ambassador di Samsung Art TV. RM – in una delle sue prime attività dopo la fine del Servizio militare – non ha mai nascosto la sua passione per l’arte. Non solo opere e musei popolano i suoi social, ma vanta una collezione privata di opere d’arte contemporanea. Ora, nel ruolo di ambassador di Samsung Art TV, condividerà la sua voce distintiva e il suo entusiasmo per l’arte visiva con gli utenti Samsung di tutto il mondo.

«La passione di RM per l’arte e la cultura riflette profondamente la nostra filosofia mirata a rendere l’arte più accessibile attraverso la tecnologia». Così Hun Lee, Executive Vice President Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics. Che ha aggiunto: «Siamo entusiasti di accoglierlo come ambassador di Samsung Art TV. E siamo convinti che la sua voce ispirerà una nuova generazione, sempre più curiosa di esplorare il mondo dell’arte».

I Samsung Art TV, che coniugano tecnologia visiva d’eccellenza e innovazione artistica, rappresentano una piattaforma all’avanguardia dove l’arte prende vita. Con Samsung Art Store – servizio in abbonamento che propone oltre 3,500 opere in 4K – sarà ora possibile esplorare contenuti curati con contributi originali di RM. I suoi commenti esclusivi e le riflessioni personali su alcune opere selezionate offriranno agli utenti un punto di vista unico sulla sua visione artistica.

«Da persona che trova profonda ispirazione e conforto nell’arte, sono onorato di collaborare con Samsung e condividere questa mia passione per la creatività visiva. – ha dichiarato RM – E mi auguro che ancora più persone possano entrare in contatto con l’arte nella loro vita quotidiana, proprio come faccio io».

In qualità di global ambassador, RM prenderà parte ad Art Basel – tra le principali fiere del mercato internazionale dell’arte con sede a Basilea – dove guiderà una sessione esclusiva dedicata alle sue riflessioni sull’arte contemporanea, sul collezionismo e sul ruolo culturale della narrazione visiva.

La collaborazione di RM con Samsung Art TV inaugura un nuovo dialogo tra arte, innovazione tecnologica e cultura pop a livello globale.