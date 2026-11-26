Doveva essere una breve carrellata. Per portare sullo schermo le ‘Carceri d’Invenzione’ di Piranesi, il team di EDI ha invece costruito un ambiente in 3D in sei mesi. I supervisori agli effetti visivi Vincenzo Di Natale e Stefano Leoni raccontano come hanno dato forma al mondo che vede Cosmo.

Per entrare nelle Carceri d’Invenzione di Giovanni Battista Piranesi, all’inizio, si era semplicemente pensato a una carrellata. Nei mesi successivi, quella breve sequenza di ChiaroScuro è diventata una ricostruzione digitale in 3D. Il lavoro è durato circa sei mesi, dalle prime ipotesi alla consegna. Una delle sfide era conservare il segno dell’incisione anche quando la macchina da presa si muoveva dentro quelle architetture.

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Nell’intervista agli sceneggiatori Umberto Gnoli e Francesco Arnach ci avevano raccontato che, in una prima versione della serie, Cosmo avrebbe dovuto disegnare. Quel dettaglio di scrittura apre un’altra domanda: che cosa succede quando è la serie stessa a doverci mostrare come Cosmo vede il mondo? A rispondere sono Vincenzo Di Natale e Stefano Leoni, i supervisori agli effetti visivi che hanno guidato il lavoro di EDI Effetti Digitali Italiani per la serie Netflix diretta da Jan Michelini. «Non si trattava di creare effetti, ma di dare forma a una realtà che esiste soltanto nella mente del protagonista», spiegano Di Natale e Leoni.

Come si costruisce il mondo che vede Cosmo

Per il team di EDI, «ChiaroScuro ha oltrepassato il classico argomento tecnico e deviato dai consueti discorsi creativi che appartengono al lavoro di un VFX Supervisor. – spiegano Di Natale e Leoni – La linea guida della serie è l’arte e siamo stati chiamati a conferire una sorta di superpotere al personaggio, ricreando una realtà parallela in cui l’arte diventa la sua unica chiave di lettura del mondo».

Il confronto con Michelini è cominciato quando la serie era ancora in scrittura. Bisognava capire come far percepire allo spettatore il passaggio tra lo spazio in cui si trova Cosmo e quello che il personaggio vede. «Con Jan abbiamo iniziato a giocare già in fase di scrittura, immaginando come il personaggio potesse entrare in questo mondo parallelo. – spiegano – La sfida non era soltanto tecnica ma soprattutto creativa: prendere qualcosa di estremamente astratto e radicarlo nella realtà, mettendo in sintonia artisti che, inevitabilmente, vivono e interpretano l’arte in modo personale».

Ogni opera poneva un problema diverso. Il realismo di matrice caravaggesca di Artemisia Gentileschi, i colori della Pop Art di Roy Lichtenstein e le architetture che Piranesi aveva immaginato per le sue Carceri chiedevano ciascuno un trattamento specifico. È stato proprio Piranesi a richiedere il lavoro più complesso.

Dentro le Carceri d’Invenzione di Piranesi

«L’idea iniziale era relativamente semplice: Jan immaginava una leggera carrellata in una location reinterpretata secondo l’estetica piranesiana. Con il passare dei mesi il progetto è cresciuto fino a trasformarsi in una vera e propria ricostruzione digitale», spiegano Di Natale e Leoni. Il team ha modellato l’intero ambiente in 3D con Houdini. Il riferimento era anche la superficie delle stampe. Il modello doveva riprodurre il tratto inciso di Piranesi e conservarne la qualità grafica mentre la prospettiva cambiava con il movimento della macchina da presa. Così lo spettatore poteva entrare in uno spazio tridimensionale e continuare a riconoscervi il segno dell’opera da cui era nato.

Il cielo della questura, girato a tutte le ore

In altre scene la sfida era far coincidere la luce di un esterno visto sullo schermo con quella delle riprese dal vero. Nel Teatro 7 degli Studios Lux di Formello, dove Luca Merlini e il suo team hanno realizzato le scenografie, EDI ha lavorato con il supporto di Luca Murer alla Virtual Production. Per le riprese sono stati ricostruiti digitalmente tre ambienti esterni, poi proiettati sui ledwall.

Per rispondere alle esigenze del direttore della fotografia Valerio Evangelista, due unità di ripresa hanno inquadrato lo stesso punto di vista in diversi momenti della giornata. Con quell’archivio a disposizione, sul set si poteva cambiare il cielo in tempo reale, sia per scegliere la luce di una scena sia per raccordarla a quella delle riprese in esterna. Nel caso della questura, le immagini sono state assemblate in un mosaico digitale con una risoluzione complessiva di circa 20K.

ChiaroScuro è una serie Netflix in otto episodi prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle. Nel cast ci sono Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, con la partecipazione di Paz Vega e Alessandro Preziosi.