Due alberi di Natale ispirati a Hogwarts trasformano la Galleria Alberto Sordi nel cuore magico di Roma, tra cori gospel e conto alla rovescia per la nuova serie HBO Max.

La magia di Harry Potter arriva nel cuore di Roma e conquista la Galleria Alberto Sordi con due spettacolari alberi di Natale interamente dedicati all’universo di Hogwarts. L’iniziativa celebra il conto alla rovescia verso l’uscita della nuova serie HBO Original HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, disponibile in esclusiva su HBO Max dal 25 dicembre.

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La cerimonia di accensione tra Hogwarts e gospel

Sabato 28 novembre, alle ore 18.00, la Galleria si trasformerà in un set natalizio a tema magico con la cerimonia di accensione dei due alberi. Il pubblico sarà coinvolto in un conto alla rovescia che culminerà nell’illuminazione delle installazioni, accompagnato dai canti del coro ROMA GOSPEL VOICES, protagonista di una speciale esibizione pensata per fondere l’atmosfera del Natale con il fascino di Hogwarts.

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Due alberi, due omaggi al mondo di Hogwarts

L’albero collocato nella navata sinistra rende omaggio alla Sala Grande di Hogwarts e alla cerimonia dello Smistamento, con decorazioni dedicate alle quattro Case della scuola di magia: Grifondoro, Tassofrasso, Serpeverde e Corvonero. Sulla punta, a coronare l’allestimento, spicca l’inconfondibile Cappello Parlante, simbolo del momento in cui ogni giovane mago scopre la propria Casa.

Lettere, gufi e Hogwarts Express per il ritorno a scuola

Il secondo albero celebra il ritorno a Hogwarts attraverso alcuni degli elementi più iconici della saga: le celebri lettere di ammissione alla scuola di magia e decorazioni tridimensionali che raffigurano gufi, bauli e l’Hogwarts Express. Un insieme di dettagli pensato per riportare fan e curiosi alle emozioni del primo viaggio verso il castello.

Una scenografia immersiva nel cuore di Roma

Gli alberi saranno inseriti in una scenografia immersiva a tema. Al centro della Galleria, una grande ghirlanda dedicata a HBO Max sarà impreziosita da decorazioni e stendardi ispirati alle quattro Case di Hogwarts, mentre ai lati degli alberi vetrofanie alte oltre quattro metri mostreranno i poster di Harry, Hermione e Ron. Gli stendardi di Hogwarts accoglieranno inoltre i visitatori anche nei due ingressi laterali della Galleria.

Un Natale magico in attesa della nuova serie HBO Max

Le installazioni resteranno visibili per tutto il periodo delle feste, trasformando la Galleria in una vera destinazione natalizia per romani, turisti e fan della saga, oltre che in uno sfondo ideale per foto e contenuti da condividere. L’arrivo degli alberi segna infine l’inizio del conto alla rovescia verso il debutto della nuova serie HBO Original HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, basata sui romanzi di J.K. Rowling e prodotta da HBO in associazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.

Foto: Ufficio Stampa