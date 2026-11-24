Arriva al Cinema Massimo di Torino il film-sogno su Hans Clemer firmato da Fredo Valla e Fabio Ferrero: un viaggio tra archivi, affreschi e paesaggi alpini e mediterranei.

Il pittore alemanno Hans Clemer, Maestro d’Elva e artista di corte del Marchesato di Saluzzo, diventa protagonista di un film-sogno. Hans Clemer. Biografia non autorizzata, diretto da Fredo Valla e Fabio Ferrero e interpretato dal narratore Gian Luca Favetto, arriva per la prima volta al cinema a Torino lunedì 7 dicembre alle 20.30 al Cinema Massimo, alla presenza degli autori.

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Un racconto ipnotico tra archivi, affreschi e paesaggi

Il documentario d’autore segue un uomo che attraversa archivi, affreschi e paesaggi del nord alpino e del Mediterraneo inseguendo la traccia quasi cancellata di Hans Clemer. Il film evita la ricostruzione didascalica per scegliere la via del racconto visionario: le immagini emergono, risuonano e si trasformano in visioni, alternando una dimensione più esplicita, guidata dalla voce narrante, a momenti immersivi fatti di apparizioni, frammenti e dettagli.

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Dalle valli alpine alla Provenza, sulle tracce del pittore

Il progetto nasce dalla volontà del Comune di Elva di riportare alla luce la figura di Hans Clemer attraverso un linguaggio cinematografico capace di coniugare rigore e libertà espressiva. La lavorazione si è sviluppata con un lungo lavoro sul territorio, in particolare tra la Valle Maira, Saluzzo e altri luoghi legati alla presenza del pittore, come Provenza e Fiandre, affiancato da una ricerca archivistica e iconografica e da un dialogo serrato con studiosi, restauratori e comunità locali.

Produzione, collaborazioni e distribuzione indipendente

Prodotto dal Comune di Elva e SMK Factory con la collaborazione del Progetto Cantoregi, il film ha beneficiato del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, del Comune di Saluzzo, di Espaci Occitan, del Comune di Cuneo e dell’Association des Piémontais du Pays d’Aix, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund. Il documentario è distribuito da OpenDDB, piattaforma dedicata alla circolazione di opere indipendenti che dal 2013 sostiene il cinema fuori dai circuiti tradizionali.

Tra gli interventi nel film compaiono, accanto a Gian Luca Favetto, la drammaturga Letizia Russo e le voci di studiosi come Giovanna Galante Garrone, Massimiliano Caldera, Marie-Claude Léonelli e Marco Piccat. Le musiche originali sono firmate dal Duo Bottasso, mentre la fotografia è di Luciano Federici, chiamato a confrontarsi con gli affreschi di Clemer e con i paesaggi che ne custodiscono la memoria.

Hans Clemer tra Medioevo e Rinascimento alpino

Attivo tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, Hans Clemer è un pittore di origine nordica legato al Marchesato di Saluzzo. La sua opera più celebre è il ciclo di affreschi nella parrocchiale di Elva, considerato un capolavoro del Rinascimento alpino. Figura ancora in parte enigmatica, Clemer intreccia influssi fiamminghi e cultura figurativa italiana, lasciando un segno unico nella pittura del territorio e offrendo oggi nuove chiavi di lettura sul dialogo tra nord e sud dell’Europa.

Hans Clemer. Biografia non autorizzata si inserisce nel percorso autoriale di Fredo Valla, documentarista e sceneggiatore che ha firmato con Giorgio Diritti film come Il vento fa il suo giro e Un giorno devi andare e ha collaborato alla scrittura di Volevo nascondermi e Lubo. Al suo fianco, il produttore e regista Fabio Ferrero, attivo nel campo dei documentari creativi, e lo scrittore e giornalista Gian Luca Favetto, che nel film assume il ruolo di narratore, intrecciando viaggio, memoria e paesaggio.

Foto: Ufficio Stampa