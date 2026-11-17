Il 20 e 21 novembre 2026 a The Cineclub di Roma arriva Fantafestival Young: due giornate di proiezioni gratuite e incontri con i registi under 35 del nuovo cinema fantastico e horror italiano.

Il cinema di genere italiano guarda alle nuove generazioni con Fantafestival Young, prima edizione della rassegna dedicata ai registi under 35 in programma il 20 e 21 novembre 2026 negli spazi di The Cineclub di Roma, in via Lidia 46. Due giornate di proiezioni e incontri con gli autori per esplorare le nuove frontiere del fantastico, dell’horror e del cinema di genere, tra animazione in stop motion, sperimentazione visiva, racconti surreali e immaginari perturbanti.

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Una rassegna per scoprire i nuovi linguaggi del cinema di genere

Nato come spazio di valorizzazione e scoperta dei giovani talenti del cinema italiano, Fantafestival Young nasce come focus speciale del Fantafestival, storica manifestazione dedicata alla cultura fantastica. Il progetto mette al centro il dialogo tra pubblico e giovani registi, trasformando le proiezioni in occasioni di confronto sui processi creativi e sui nuovi linguaggi cinematografici, con la produzione di Velvet Movie S.r.l. ICC e la direzione artistica di Luca Ruocco e Marcello Rossi.

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Cortometraggi, stop motion e sperimentazione: il programma di venerdì 20

Il programma prende il via venerdì 20 novembre con una giornata dedicata ai cortometraggi e alla sperimentazione dei linguaggi cinematografici. Ad aprire la rassegna sarà Cristina di Giulio Golfieri, opera che rielabora l’immaginario horror attraverso una riflessione intima sulla fragilità umana, la morte e il desiderio di redenzione, rileggendo la figura della vampira come strumento di indagine sul corpo e sulla memoria.

Si prosegue con Playing God di Matteo Burani, cortometraggio di animazione in stop motion ambientato in un laboratorio popolato da sculture d’argilla che prendono vita. Attraverso il rapporto tra creatore e creatura, il film esplora i temi dell’identità, dell’appartenenza e della responsabilità dell’atto creativo, facendo della materia stessa uno degli elementi centrali del racconto.

Lungometraggi, horror e visioni surreali: sabato 21 novembre

Sabato 21 novembre sarà invece la giornata dedicata ai lungometraggi. Ad aprire le proiezioni sarà Guarda in alto di Fulvio Risuleo, che trasforma i tetti di Roma in un paesaggio surreale, popolato da incontri inattesi e visioni poetiche. Seguendo il percorso di un giovane fornaio, il film invita a cambiare prospettiva sulla realtà quotidiana, svelando una dimensione straordinaria nascosta negli spazi più familiari della città.

A chiudere la rassegna sarà La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, racconto horror ambientato in un paese di montagna apparentemente sereno, dove l’arrivo di un insegnante porta alla luce un mistero inquietante dietro il benessere collettivo. L’orrore si intreccia con l’indagine psicologica ed emotiva, facendo emergere il lato più oscuro e perturbante della normalità.

Incontri con gli autori e accesso alle proiezioni

Elemento centrale di Fantafestival Young sarà il confronto diretto tra i registi e il pubblico. Gli incontri, condotti dalla critica cinematografica Martina Barone, accompagneranno le proiezioni offrendo l’occasione di approfondire non solo i contenuti delle opere, ma anche il lavoro che si cela dietro la loro realizzazione: dalla nascita di un’idea alla scrittura, dalle scelte estetiche e narrative alla costruzione dei personaggi, delle atmosfere e degli universi visivi.

Le proiezioni e gli incontri sono gratuiti e rivolti tanto agli appassionati del fantastico quanto agli studenti, ai giovani professionisti dell’audiovisivo e a chi è curioso di conoscere le nuove voci della cinematografia italiana. Per accedere agli spazi di The Cineclub è richiesto il tesseramento associativo, aperto a tutti e sottoscrivibile direttamente in loco.

Foto: Ufficio Stampa