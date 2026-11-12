Dalle calette di Lloret de Mar ai castelli cechi: i luoghi delle riprese della stagione finale, su Netflix dal 12 novembre.

Per ritrovare i luoghi di Sissi, questa volta, bisogna arrivare anche sulla Costa Brava. Tra i set de L’imperatrice 3, disponibile su Netflix dal 12 novembre 2026, ci sono una cala di Lloret de Mar, giardini affacciati sul Mediterraneo e residenze della Repubblica Ceca. La geografia delle riprese attraversa Baviera, territorio ceco e Spagna, mentre la storia porta Elisabetta sempre più lontano dalla corte di Vienna.

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Il terzo e ultimo capitolo riparte dalla crisi del matrimonio con Francesco Giuseppe e dal peggioramento della salute dell’imperatrice, che lascia la capitale per raggiungere un’isola lontana. I luoghi reali scelti dalla produzione compongono però un itinerario diverso da quello dei personaggi.

Lloret de Mar: Cala Sa Boadella e i Giardini di Santa Clotilde

La novità spagnola ha un indirizzo preciso: Lloret de Mar, sulla costa catalana. La Lloret Film Office conferma che la terza stagione ha utilizzato Cala Sa Boadella, i Giardini di Santa Clotilde e la Casa de Can Roviralta. La lavorazione ha occupato sei giorni, coinvolgendo una squadra di circa 150 persone. Santa Clotilde merita una sosta anche fuori dallo schermo. Il complesso si sviluppa su un promontorio affacciato sul mare ed è considerato un esempio del giardino noucentista catalano. Il marchese di Roviralta ne affidò il progetto nel 1919 al paesaggista e architetto Nicolau Maria Rubió i Tudurí, su un terreno precedentemente occupato da vigneti.

C’è quindi una curiosità nella scelta di questo set per una serie ottocentesca: i giardini appartengono a un’epoca successiva a quella di Elisabetta. Il paesaggio cinematografico può nascere anche da questi scarti, scegliendo forme e prospettive capaci di entrare in un altro tempo.

I castelli cechi de L’imperatrice 3

Un’altra parte del percorso conduce nella Repubblica Ceca. La Czech Film Commission elenca tra le location della stagione i castelli di Sychrov, Zbraslav, Konopiště e Zvířetice, insieme a Karlova Koruna, a Chlumec nad Cidlinou. A Sychrov la storia del luogo passa dalla famiglia Rohan: durante la loro permanenza, la residenza originariamente barocca fu ampliata e trasformata in stile neogotico. Il castello conserva interni riccamente arredati, una collezione di ritratti francesi e un grande parco all’inglese.

Konopiště ha invece un legame diretto con la storia asburgica: il suo ultimo proprietario fu l’arciduca Francesco Ferdinando d’Este, erede al trono austro-ungarico, assassinato a Sarajevo insieme alla moglie nel 1914. Il castello entra così nel racconto televisivo di Sissi portando con sé anche un altro capitolo della storia della dinastia.

Praga e la cattedrale di Santa Barbara a Kutná Hora

Le riprese hanno interessato anche Praga: nella scheda ufficiale compaiono il Belvedere, la Loreta a Hradčany, piazza Malostranské, la Živnostenská banka e il cimitero di Bohnice. Alla lavorazione si aggiungono i Barrandov Studios. Fuori dalla capitale figura la cattedrale di Santa Barbara a Kutná Hora, parte del sito riconosciuto dall’UNESCO insieme al centro storico e alla cattedrale di Sedlec. È un gioiello dell’architettura gotica: al suo interno gli affreschi raccontano anche la vita della città mineraria medievale.

Dove è ambientata la stagione finale

Netflix presenta una storia che si muove tra Vienna, Ungheria, Messico e Prussia. Sono le ambientazioni narrative: non implicano che la troupe abbia girato in ciascuno di questi territori. Per la Baviera, i comunicati confermano le riprese senza identificare i singoli edifici. L’itinerario può comunque cominciare da qui: dalla corte immaginata sullo schermo alle residenze e ai giardini che le hanno prestato un volto.

Foto: Netflix