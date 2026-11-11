La saga torna al cinema il 19 novembre con il giovane Haymitch. Ecco l’ordine di uscita, la cronologia della storia e cosa recuperare prima del nuovo capitolo, senza spoiler.

Per chi comincia Hunger Games, l’ordine consigliato è quello di uscita: prima i quattro film con Katniss Everdeen, poi il prequel La ballata dell’usignolo e del serpente. Si arriva così a Hunger Games – L’alba sulla mietitura, nei cinema italiani dal 19 novembre 2026, distribuito da Notorious Pictures. Seguire le uscite permette di conoscere Panem attraverso lo sguardo di Katniss e di scoprire successivamente il passato dei personaggi. L’ordine cronologico è invece un’alternativa per chi conosce già la saga e vuole ricostruirne la storia, dalle prime edizioni dei Giochi alla ribellione.

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Hunger Games: i film in ordine di uscita

La saga cinematografica tratta dai romanzi di Suzanne Collins comprende cinque film già usciti e un sesto in arrivo. L’ordine da seguire è questo:

Hunger Games (2012) Hunger Games – La ragazza di fuoco (2013) Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 1 (2014) Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 2 (2015) Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente (2023) Hunger Games – L’alba sulla mietitura (2026), dal 19 novembre.

I primi quattro film raccontano il percorso di Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence. Il canto della rivolta è diviso in due lungometraggi: per completare la storia principale servono quindi entrambi. La ballata dell’usignolo e del serpente cambia protagonista ed epoca, concentrandosi sul giovane Coriolanus Snow. L’alba sulla mietitura torna invece nel passato di Haymitch Abernathy, il mentore di Katniss e Peeta.

I film di Hunger Games in ordine cronologico

Per seguire gli eventi nella sequenza in cui avvengono nel mondo di Panem, bisogna partire dai prequel. Includendo il nuovo capitolo, la cronologia è questa:

La ballata dell’usignolo e del serpente: si svolge 64 anni prima degli eventi del primo Hunger Games. L’alba sulla mietitura: è ambientato 24 anni prima del primo film, durante i cinquantesimi Hunger Games. Hunger Games: introduce Katniss e Peeta e la loro partecipazione ai settantaquattresimi Giochi. La ragazza di fuoco: prosegue la loro storia e porta ai settantacinquesimi Hunger Games. Il canto della rivolta – Parte 1. Il canto della rivolta – Parte 2.

L’alba sulla mietitura si colloca dunque tra i due prequel e la storia di Katniss: viene dopo La ballata dell’usignolo e del serpente, dalla quale lo separano quarant’anni, e prima dei quattro film originali. Le ambientazioni dei due prequel sono confermate dalle rispettive sinossi ufficiali.

Dove si colloca L’alba sulla mietitura

Il nuovo film, diretto da Francis Lawrence, segue Haymitch Abernathy a sedici anni, interpretato da Joseph Zada. La storia comincia il giorno della mietitura dei cinquantesimi Hunger Games, conosciuti come la seconda Edizione della Memoria. Queste edizioni speciali ricorrono ogni venticinque anni e introducono una modifica alle regole dei Giochi. Per il cinquantesimo anniversario, Capitol impone a ogni distretto di inviare il doppio dei tributi: i partecipanti diventano quindi 48. È questa la premessa da conoscere prima di entrare in sala. Il film racconta il passato dell’uomo che il pubblico ha incontrato da adulto accanto a Katniss e Peeta, molto prima che diventasse il loro mentore.

Cosa ricordare di Haymitch, senza spoiler

Nei quattro film originali Haymitch ha il volto di Woody Harrelson. È un vincitore degli Hunger Games del Distretto 12 e, proprio per questo, deve preparare i nuovi tributi ad affrontare l’arena. Il suo cinismo e il rapporto difficile con l’alcol accompagnano un personaggio segnato dall’esperienza dei Giochi. L’alba sulla mietitura sposta l’attenzione sulla sua adolescenza, prima che Katniss e Peeta entrassero nella sua vita. Per arrivare al nuovo film senza anticipazioni, conviene evitare i riassunti dettagliati del romanzo e le ricostruzioni complete dei suoi Hunger Games: il passato di Haymitch è precisamente la storia che il nuovo capitolo vuole raccontare.

Bisogna vedere tutti i film prima de L’alba sulla mietitura?

Per chi parte da zero, il recupero più utile resta quello dei quattro film originali. Introducono il funzionamento di Panem, il rapporto tra Capitol e i distretti e il personaggio di Haymitch. La ballata dell’usignolo e del serpente amplia il passato della saga e di Snow, ma segue una vicenda precedente e distinta. Chi ha poco tempo può quindi dare la precedenza alla storia di Katniss; chi vuole una maratona completa può aggiungere il prequel del 2023, lasciando il giovane Haymitch come ultima tappa, al cinema.