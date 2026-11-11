Un viaggio tra muri e checkpoint per ascoltare chi vive nei territori. Legambiente presenta il documentario nato da ReAct Now e i dati sulla crisi ambientale in Cisgiordania.

Una strada, un muro, un checkpoint. Raggiungere un villaggio palestinese significa attraversare un territorio nel quale gli spostamenti e l’accesso alle risorse condizionano la vita quotidiana. È lungo questo percorso che si muove A Road to a Palestinian Village, il documentario nato dal progetto internazionale ReAct Now, che segue il viaggio di un gruppo di giovani attivisti e raccoglie le voci di chi abita quei luoghi.

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Girato tra Israele e Cisgiordania, il film accompagna il lavoro di Legambiente sulla giustizia climatica e ambientale in Palestina. L’associazione lo ha presentato nel quadro dell’incontro romano Palestina: l’eredità ambientale dell’occupazione e della guerra, organizzato a ridosso della Giornata internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in situazioni di guerra e conflitto armato, che ricorre il 6 novembre.

Il punto di partenza è concreto: la possibilità di continuare a vivere in un territorio dipende anche dall’acqua disponibile, dall’accesso ai campi e dalle condizioni del suolo. È su questi elementi che Legambiente concentra l’attenzione, mettendo in relazione ambiente, salute e diritti.

Un viaggio per ascoltare chi vive nei territori

Il documentario restituisce l’esperienza dei giovani coinvolti in ReAct Now attraverso un viaggio segnato da muri e checkpoint. Le testimonianze degli abitanti permettono di affiancare alle cifre il racconto delle persone sulle quali ricadono le restrizioni e la perdita delle risorse. «Toccare con mano e documentare cosa sta accadendo in Palestina, in questo momento, aiuta a definire la complessità dei problemi che oltre ad essere di natura umanitaria sono anche di natura ambientale», dichiara Vanessa Pallucchi, vicepresidente di Legambiente.

Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea e guidato dall’associazione, coinvolge realtà di Italia, Francia, Germania, Israele, Giordania e Palestina. Il percorso ha formato 24 giovani provenienti dai sei Paesi, attraverso attività formative e una visita di studio, coinvolgendo inoltre altri 120 giovani attivisti in workshop e iniziative locali di volontariato.

Acqua, terra e rifiuti: il contesto del documentario

Nel quadro raccolto da Legambiente, una delle questioni centrali è l’accesso all’acqua. L’associazione riporta che circa 660.000 palestinesi in Cisgiordania hanno un accesso insufficiente all’acqua potabile. Richiamando i dati dell’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, indica inoltre una disponibilità media di 82 litri al giorno per un palestinese della Cisgiordania, contro i 247 di un israeliano, coloni compresi.

La vulnerabilità riguarda anche l’agricoltura, che secondo i dati presentati dipende per circa l’80% dalle precipitazioni. Le difficoltà nell’accesso alla terra e alle risorse idriche si intrecciano così con l’esposizione alla siccità e agli effetti del cambiamento climatico. Un altro capitolo riguarda i rifiuti. Il comunicato cita le autorità ambientali palestinesi, secondo le quali dall’ottobre 2023 sono nate 92 discariche abusive in Cisgiordania, quasi tutte nell’Area C, sotto il pieno controllo civile e militare israeliano. L’accumulo dei rifiuti e la combustione incontrollata si aggiungono alle pressioni sui terreni e sulle comunità.

Gli ulivi e la possibilità di restare

Tra gli elementi del paesaggio colpiti ci sono gli alberi, soprattutto gli ulivi. Secondo i dati della Commissione per la resistenza al Muro e alla colonizzazione riportati da Legambiente, nel 2025 sono stati sradicati o danneggiati 35.273 alberi, di cui 26.988 ulivi. Il totale degli alberi colpiti dal 2020 raggiunge almeno quota 120.000. La perdita riguarda raccolti, reddito, habitat e continuità del lavoro agricolo. È anche attraverso questi effetti che l’associazione invita a leggere insieme la crisi ambientale e quella umanitaria: le condizioni del territorio determinano le possibilità di abitarlo e coltivarlo.

A Road to a Palestinian Village è disponibile su YouTube. Il viaggio dei giovani attivisti offre così un punto d’accesso alle voci di chi resta: persone per le quali una strada percorribile, una cisterna e un uliveto sono parte della stessa possibilità di futuro.