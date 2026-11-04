Nel 2027 Napoli ospita la prima edizione italiana del World AI Film Festival: due giorni di proiezioni, panel e incontri dedicati al cinema creato con l’intelligenza artificiale.

Nel febbraio 2027 Napoli diventerà il centro internazionale del cinema creato con l’intelligenza artificiale, ospitando la prima edizione italiana del WAIFF – World AI Film Festival. Dopo il successo delle tappe in città come Pechino, Buenos Aires, Seoul e San Paolo, il festival sceglie l’Italia per due giornate dedicate ai nuovi linguaggi audiovisivi nati dall’incontro tra creatività e algoritmi.

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Un concorso in cinque sezioni tra cinema, serie e advertising

Il cuore del World AI Film Festival sarà il concorso, aperto a registi, autori, studi e case di produzione che usano strumenti di intelligenza artificiale in modo significativo nei propri progetti. Cinque le sezioni in gara: Best AI Short Film per i cortometraggi, Best AI Feature Film per i lungometraggi, Best AI Micro Series per le microserie verticali, Best Animation Short Film per l’animazione e Best AI Advertising & Branded Content per spot e contenuti di marca.

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Saranno ammesse sia opere interamente generate con l’AI sia produzioni ibride, purché la tecnologia abbia un ruolo centrale nel processo creativo. Ogni candidatura dovrà includere, oltre ai materiali di rito, un production journal che racconti come sono stati usati i tool di AI, con una quota di iscrizione fissata a 10 euro per progetto.

Industry Day, premiazione e Road to Cannes

Il programma del festival si articolerà in due giornate. La prima, l’Industry Day, sarà dedicata a panel, talk e incontri sul rapporto tra AI e produzione audiovisiva, con focus su cinema, serialità, advertising e nuovi linguaggi. Uno spazio pensato per aziende, agenzie, broadcaster, case di produzione e professionisti del settore interessati a capire come l’AI stia cambiando workflow, creatività e modelli di business.

La seconda giornata sarà invece riservata alla presentazione dei progetti finalisti e alla premiazione. Le opere in shortlist saranno raccontate dagli stessi autori e produttori prima della proclamazione dei vincitori di ogni categoria, con una serata finale tra gala e networking. I titoli premiati a Napoli entreranno nel circuito internazionale del WAIFF fino alla Grand Finale al Palais des Festivals di Cannes, prevista per il 6 e 7 aprile 2027.

Organizzatori, giuria e come candidare i progetti

L’edizione italiana del festival è organizzata da 2WATCH Group, WAIFF e Giffoni Hub, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Napoli e della Film Commission Campania. La giuria sarà composta da cinque membri tra registi, attori, professionisti del cinema, pubblicità, comunicazione e creatività, chiamati a valutare le opere in base a qualità complessiva, integrazione dell’AI, storytelling, impatto emotivo e cura tecnica ed estetica.

Le candidature si inviano dal sito ufficiale del festival, World AI Film Festival, dove sono disponibili il regolamento completo, i dettagli sulle sezioni in concorso e tutte le informazioni pratiche per partecipare alla tappa napoletana della Road to Cannes.

Foto: Ufficio Stampa