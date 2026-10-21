Durante ‘Dancing with the Stars’, l’attrice ha ripreso una delle scene più celebri del film del 1999. Poi, sul palco, sono arrivati cinque dei suoi ex colleghi.

Bastano poche note di Can’t Take My Eyes Off You per tornare al 1999, a una scuola superiore americana e a Heath Ledger che canta sulle gradinate di un campo sportivo per conquistare Julia Stiles. Una delle scene più amate di 10 cose che odio di te è tornata protagonista in televisione, questa volta per ricordare l’attore australiano scomparso nel 2008. È successo il 20 ottobre 2026, durante la puntata americana di Dancing with the Stars dedicata agli omaggi personali, la Dedication Night. Julia Stiles ha ballato insieme al professionista Ezra Sosa proprio sulle note della canzone resa indimenticabile dal film, dando vita a un tributo che si è concluso con una reunion a sorpresa del cast originale.

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La canzone di Heath Ledger in 10 cose che odio di te

Il brano scelto è Can’t Take My Eyes Off You, portato al successo da Frankie Valli nel 1967. Nel film diretto da Gil Junger, liberamente ispirato alla Bisbetica domata di William Shakespeare, diventa il centro di una delle sequenze più riconoscibili della commedia romantica. Patrick Verona, interpretato da Heath Ledger, cerca di conquistare Kat Stratford, il personaggio di Julia Stiles, improvvisando una serenata davanti a tutta la scuola. Con un microfono in mano, canta dagli spalti mentre la banda scolastica lo accompagna. È una scena romantica, comica e volutamente esagerata, diventata negli anni uno dei simboli del cinema adolescenziale di fine anni Novanta.

Ventisette anni dopo, Julia Stiles ha scelto proprio quella canzone per riportare sul palco il ricordo del collega. Anche l’abito blu indossato durante l’esibizione richiamava il look del suo personaggio nel film.

La reunion del cast e il ricordo di Heath Ledger

La coreografia contemporanea, realizzata insieme a Ezra Sosa, ha ripreso alcuni movimenti della celebre serenata. Nel finale, l’attrice si è avvicinata a una fotografia che la ritraeva accanto a Ledger, lasciando una rosa sui gradini. Durante la sequenza è tornata anche la poesia che Kat recitava nel film, in una delle sue scene più emozionanti. Poi la sorpresa: sul palco sono arrivati Joseph Gordon-Levitt, Gabrielle Union, Larisa Oleynik, Andrew Keegan e Susan May Pratt, tutti interpreti della pellicola del 1999.

La reunion ha trasformato il numero televisivo in un ricordo collettivo, riportando insieme alcuni dei volti che avevano contribuito al successo del film. Julia Stiles aveva raccontato quanto fosse stato emotivamente difficile tornare a quelle immagini e a quei ricordi. Durante le prove aveva ricordato l’autenticità di Ledger e la facilità con cui riusciva a lavorare insieme a lui. Aveva anche confessato il desiderio impossibile di potergli telefonare per dirgli quanto il pubblico continuasse ad amare quel film.

L’esibizione ha ottenuto 36 punti su 40 dai giudici. Ma il momento destinato a restare è probabilmente un altro: una canzone che, a distanza di quasi trent’anni, continua a evocare immediatamente un personaggio, un attore e una scena entrata nella memoria di un’intera generazione.