Elisa Fuksas porta alla Festa del Cinema di Roma il documentario dedicato al padre Massimiliano, tra memoria familiare, architettura e riflessioni sul tempo. Ma il tentativo di raccontare un rapporto intimo si perde in un montaggio frammentario, che fatica a trovare un significato.

Un film girato nell’arco di trent’anni, centinaia di nastri, ricordi familiari e immagini rubate alla quotidianità. Da questo materiale prende forma Fuksas – Da tutta la vita, il documentario di Elisa Fuksas presentato alla XXI edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening. Da novembre il film sarà in tournée in quindici città italiane, luoghi nei quali Massimiliano Fuksas e la moglie Doriana, entrambi architetti, hanno lasciato un segno con le loro opere. L’idea nasce quando Doriana ritrova una grande quantità di vecchie registrazioni realizzate nel corso degli anni dalla famiglia: filmati domestici, vacanze, conversazioni e immagini dei cantieri del celebre architetto. Un archivio privato che diventa il punto di partenza per un racconto che vorrebbe superare i confini della biografia tradizionale, intrecciando memoria, tempo e relazioni familiari.

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«Non è una biografia ma il film di una vita», spiega Elisa Fuksas, che racconta di aver resistito a lungo all’idea di girare un documentario sul padre, temendo di non riuscire a trovare la giusta distanza da una figura inevitabilmente condizionata dall’affetto e dalla tenerezza filiale. La svolta arriva quando comprende che quel film, in realtà, lo sta girando da quasi trent’anni. Eppure, proprio nell’abbondanza di materiali e nella libertà del racconto, si nasconde il limite principale dell’opera. Il documentario procede per frammenti, alternando riprese amatoriali e momenti familiari senza riuscire a costruire un percorso narrativo davvero convincente.

Fuksas – Da tutta la vita alla Festa del Cinema di Roma

L’intimità evocata dalle immagini non si traduce in una conoscenza più profonda dei protagonisti, mentre il rapporto tra padre e figlia rimane sospeso, disperso in una successione di episodi che non sempre trovano una ragione d’essere. Se l’intento era raccontare Massimiliano Fuksas oltre la figura pubblica dell’archistar, restituendone anche la dimensione privata, il risultato non approfondisce adeguatamente né l’uomo né l’architetto. Rimane inoltre sullo sfondo la figura di Doriana, presenza importante nella storia familiare e professionale, che avrebbe potuto offrire una prospettiva preziosa su questa particolare famiglia.

La stessa incertezza emerge nel confronto tra padre e figlia, quando i due sembrano interrogarsi su chi sia davvero il protagonista del film. «…Lei ha fatto un film su sé stessa. Io non c’entro niente», osserva Massimiliano Fuksas. Elisa ribatte di aver indagato soprattutto il tempo che passa, arrivando a suggerire che il documentario abbia permesso al padre di «inventarsi una figlia».

Un botta e risposta che, anziché chiarire le intenzioni dell’opera, finisce per accentuarne l’ambiguità. Il film vuole essere una riflessione sul tempo, sulla memoria e sulla complessità dei legami familiari, ma fatica a trasformare queste suggestioni in un discorso riconoscibile. La sensazione è quella di un’occasione mancata, il materiale umano e visivo avrebbe potuto sostenere un racconto più incisivo, capace di andare oltre la semplice accumulazione di ricordi. A offrire un contrappunto efficace sono le musiche originali di Iosonouncane, suggestive e ben calibrate, che accompagnano le immagini e ne attenuano la monotonia.

Fuksas – Da tutta la vita vorrebbe esorcizzare, nelle parole della regista, «la cosa spaventosa che è la vita». Ma tra frammenti di memoria e ambizioni autobiografiche, il film non riesce sempre a trasformare il privato in racconto, lasciando lo spettatore con molte domande e poche risposte.