Da Artemisia Gentileschi a Roy Lichtenstein, sei riferimenti artistici attraversano i primi due episodi della serie con Pierpaolo Spollon. Una guida ai dipinti, alle attribuzioni della trama e a tutte le location, da Roma a Bomarzo.

Un quadro attribuito a Tiziano viene presentato durante una serata di gala. Tutto è pronto per celebrarlo, finché Cosmo Speranza non riconosce un falso e manda all’aria la festa. È il mestiere del protagonista di ChiaroScuro, interpretato da Pierpaolo Spollon: guardare dove gli altri non guardano, accorgersi del dettaglio che smentisce un’attribuzione. Un talento che gli torna utile anche quando, invece di un dipinto, deve esaminare una scena del crimine.

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La serie, diretta da Jan Maria Michelini e prodotta da Lux Vide, arriva su Netflix l’11 novembre 2026 con otto episodi. Al fianco di Cosmo c’è l’ispettore Angelo Tiberi, interpretato da Andrea Lattanzi: prudente, rispettoso delle procedure e costretto a collaborare con un consulente che alle regole preferisce le proprie intuizioni. Michelini la definisce «una buddy comedy travestita da crime», nella quale il mondo dell’arte fornisce tanto gli enigmi quanto gli strumenti per affrontarli.

I quadri dei primi due episodi di ChiaroScuro

Il primo esempio è proprio Donna con violino, il dipinto attribuito a Tiziano che Cosmo smaschera durante il gala. L’autenticità torna al centro del confronto tra due tele intitolate Donna con cappello, entrambe attribuite a Modigliani: al consulente spetta distinguere l’originale dalla copia. Sono attribuzioni interne alla storia, da non confondere con l’identificazione di opere autentiche dei maestri citati.

Più inquietante è il ruolo di Giaele e Sisara. Il quadro della serie viene attribuito ad Artemisia Gentileschi per la somiglianza con l’omonima opera conservata a Budapest. Trafugato dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, diventa il punto di partenza di un’indagine nella quale furto e omicidio si sovrappongono: chi uccide riproduce la violenza raffigurata sulla tela. Il riferimento a un dipinto reale si trasforma così nel modello di un delitto. Una stampa di Crying Girl di Roy Lichtenstein compare invece in un’altra scena del crimine: Cosmo la nota e ne ricava un primo indizio. L’arte entra anche nella sua quotidianità professionale con Odalisca, presentata come un dipinto di Henri Matisse da analizzare per Beatrice Keller, la sua datrice di lavoro. Il materiale stampa non precisa a quale specifica opera del pittore corrisponda.

A legare le indagini al passato del protagonista è infine Santa Lucia, battuta all’asta nella storia come una tela attribuita a Rubens e poi segnalata come falsa da una fonte anonima. Quel dipinto porta la polizia sulle tracce di Rufo Speranza, padre di Cosmo e falsario interpretato da Alessandro Preziosi. La sua morte, apparentemente un suicidio, lascia domande che tornano nel presente. Questi sei riferimenti, anticipati dal pressbook per i primi due episodi, mostrano i diversi ruoli affidati alle immagini: oggetti da valutare, prove da interpretare, tracce di una storia familiare.

Entrare nei dipinti: le Cosmovisioni

Come si mostra sullo schermo il ragionamento di qualcuno che sa riconoscere ciò che sfugge agli altri? ChiaroScuro ricorre alle Cosmovisioni, nelle quali l’osservazione diventa un’esperienza dentro l’immagine. «Quando Cosmo osserva un’opera d’arte, il quadro si spalanca e diventa uno spazio mentale. – spiega Michelini – Non è un effetto speciale esibito, ma la forma visiva del suo pensiero, il modo in cui collega intuizioni, emozioni e indizi». A questa dimensione contribuiscono le musiche dei Calibro 35, che durante le Cosmovisioni fanno incontrare musica classica e tecnologia.

I musei e le altre location, da Roma a Bomarzo

Il percorso delle riprese attraversa una parte consistente del patrimonio artistico romano. Accanto alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea compaiono il MAXXI, Palazzo Barberini, Villa Medici e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. L’elenco comprende anche luoghi nei quali le opere vengono studiate o prendono forma, come l’Istituto Centrale per il Restauro e i Laboratori del Teatro dell’Opera di Roma.

La casa di Cosmo si affaccia sul Circo Massimo, mentre tra le altre location figurano la Fontana dell’Acqua Paola al Gianicolo, i Fori Imperiali, l’Isola Tiberina, il Pantheon e le Terme di Caracalla. Alla Roma antica si affiancano le architetture della Lanterna e della Chiesa di Dio Padre misericordioso, conosciuta come chiesa del Giubileo. Fuori dalla capitale, le riprese raggiungono il Parco dei Mostri di Bomarzo, con le sue figure scolpite nella pietra. Sono luoghi utilizzati nell’intera serie, non soltanto nei due episodi di cui sono stati anticipati i quadri.

Presentata alla Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Freestyle, ChiaroScuro vede nel cast anche Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Aurora Giovinazzo e Federico Tocci, con la partecipazione di Paz Vega e Alessandro Preziosi. Al centro resta un problema che Cosmo conosce bene: capire se ciò che ha davanti è davvero quello che sembra.

Foto: Erika Kuenka/Netflix © 2026.