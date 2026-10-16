Secondo la stampa americana, l’attore tedesco interpreterà Xaden Riorson nella serie Prime Video tratta dal bestseller di Rebecca Yarros. Da 60 minuti a Warrior Nun, ecco dove lo abbiamo già visto.

C’è un volto che nelle ultime ore ha attirato l’attenzione dei lettori di Fourth Wing. È quello di Emilio Sakraya, attore tedesco di 30 anni che, secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa americana, sarebbe stato scelto per interpretare Xaden Riorson nell’attesissima serie televisiva tratta dalla saga romantasy di Rebecca Yarros. Una notizia che non sorprende soltanto per l’importanza del personaggio, uno dei più amati dai lettori della serie Empyrean, ma anche perché Sakraya non è ancora un nome immediatamente riconoscibile per il grande pubblico internazionale. Eppure, il suo volto potrebbe risultare familiare a chi frequenta il catalogo Netflix.

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Prima di avvicinarsi al mondo dei draghi e dell’accademia militare di Basgiath, infatti, l’attore ha combattuto per le strade di Berlino, attraversato un’Europa postapocalittica e interpretato un personaggio nella serie fantasy Warrior Nun.

Emilio Sakraya sarà Xaden in Fourth Wing?

Secondo quanto riportato da Variety, Deadline e The Hollywood Reporter, Emilio Sakraya sarebbe stato scelto per interpretare Xaden Riorson nell’adattamento televisivo di Fourth Wing destinato a Prime Video. Al suo fianco dovrebbe esserci Esther McGregor, figlia dell’attore Ewan McGregor, nel ruolo della protagonista Violet Sorrengail. Amazon, interpellata dalla stampa americana, ha preferito non commentare le indiscrezioni.

Tratta dal romanzo bestseller di Rebecca Yarros, la serie racconterà le vicende di Violet, una giovane costretta a entrare nella spietata accademia militare di Basgiath, dove gli allievi vengono addestrati a diventare cavalieri di draghi. È qui che incontra Xaden, un personaggio misterioso e pericoloso con il quale nascerà un rapporto destinato a diventare centrale nella storia. Per Sakraya si tratterebbe di un nuovo importante passo nella carriera internazionale, ma non della sua prima esperienza con l’azione o il fantasy.

Da 60 minuti a Warrior Nun: dove abbiamo già visto Emilio Sakraya

Uno dei ruoli più riconoscibili dell’attore è quello di Octavio Bergmann in 60 minuti (Sixty Minutes), action thriller tedesco distribuito da Netflix nel 2024. Sakraya interpreta un combattente di arti marziali miste che abbandona un incontro per raggiungere la festa di compleanno della figlia. Ha soltanto un’ora di tempo per arrivare a destinazione, altrimenti rischia di perderne l’affidamento. La sua decisione, però, scatena una pericolosa fuga attraverso Berlino, durante la quale dovrà affrontare diversi criminali.

Un film costruito intorno a inseguimenti, combattimenti e sequenze d’azione particolarmente fisiche. Non è un caso che Sakraya sia convincente in questo genere di ruoli: le arti marziali fanno parte della sua vita da quando era bambino. Chi ama il fantasy potrebbe invece ricordarlo in Warrior Nun, la serie Netflix con Alba Baptista. Qui interpreta JC, uno dei personaggi che la protagonista Ava incontra all’inizio della sua avventura.

Un altro titolo importante è Tribes of Europa, serie fantascientifica tedesca del 2021 ambientata in un continente europeo frammentato in tribù e fazioni rivali dopo una catastrofe globale. Sakraya interpreta Kiano, uno dei tre fratelli protagonisti, costretti a separarsi e ad affrontare un mondo dominato da violenza, rivalità e lotte per il potere. Nel 2024 è apparso anche in Those About to Die, la serie ambientata nell’antica Roma e diretta da Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintner, interpretando Xenon.

Chi è Emilio Sakraya: dalle arti marziali alla musica

Nato a Berlino il 29 giugno 1996, Emilio Sakraya Moutaoukkil ha iniziato a lavorare davanti alla macchina da presa quando era ancora bambino. La sua carriera si è sviluppata inizialmente tra cinema e televisione tedeschi, con apparizioni in produzioni come Bibi & Tina, Tatort e 4 Blocks, prima di conquistare maggiore visibilità internazionale grazie alle serie distribuite dalle piattaforme streaming. Una delle particolarità della sua biografia è il rapporto con lo sport. Fin da piccolo ha praticato karate e kung fu, arrivando a vincere un titolo nazionale tedesco di karate nel 2010.

Ma Sakraya non è soltanto un attore: coltiva anche una carriera musicale. Ha iniziato a suonare diversi strumenti da giovanissimo e ha pubblicato brani come Bisschen allein e Berlin an der Spree. Nel 2022 è stato inoltre tra i protagonisti di Rheingold, film diretto da Fatih Akın nel quale interpreta il rapper Xatar. Un ruolo che gli ha permesso di unire due aspetti della propria formazione artistica, recitazione e musica.

Da Berlino ai draghi di Rebecca Yarros

L’eventuale ingresso di Sakraya nell’universo di Fourth Wing segna un passaggio significativo per un attore che ha già dimostrato di muoversi con disinvoltura tra generi molto diversi. I combattimenti di 60 minuti, le atmosfere fantasy di Warrior Nun e il mondo violento di Tribes of Europa rappresentano esperienze che potrebbero tornare utili nell’interpretazione di Xaden Riorson, personaggio che richiede presenza fisica, intensità e una buona dose di mistero. Resta naturalmente da vedere come verrà portato sullo schermo uno dei protagonisti più discussi e amati della saga di Rebecca Yarros.

Per il momento, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Amazon, una cosa è certa: Emilio Sakraya non arriva dal nulla. E chi vuole scoprire il suo lavoro prima di vederlo tra i draghi di Fourth Wing ha già diversi titoli da recuperare.

Foto Preview: Emilio Sakraya, indicato dalla stampa americana come interprete di Xaden Riorson nella serie Fourth Wing, alla Berlinale 2023. Foto: Martin Kraft / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.