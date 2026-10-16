Il fenomeno manga Blue Lock arriva a Lucca Comics & Games 2026 con l’anteprima nazionale del film live-action: data, orario, cast e tutti i dettagli sull’evento speciale al Cinema Centrale.

Il fenomeno manga BLUE LOCK sbarca a Lucca Comics & Games 2026 con l’anteprima nazionale del film live-action tratto dall’opera di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, edita in Italia da Panini Comics per la linea Planet Manga.

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Anteprima nazionale a Lucca Comics & Games 2026

L’atteso adattamento cinematografico sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 30 ottobre alle ore 16.30 al Cinema Centrale, all’interno del programma dell’Area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI. Per la prima volta il pubblico italiano potrà immergersi sul grande schermo nell’universo calcistico estremo che ha conquistato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo.

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Un manga sportivo che diventa survival thriller

Con oltre 50 milioni di copie vendute e tradotto in più di 20 lingue, BLUE LOCK ha rivoluzionato il manga sportivo ribaltandone le convenzioni. Il racconto fonde competizione calcistica e tensione da survival thriller, spinto anche dal successo della serie anime e del film d’animazione BLUE LOCK: Episode Nagi, e ora trova una nuova vita nel live-action.

Regia, cast e preparazione atletica

A dirigere il film è Yusuke Taki, che porta sullo schermo l’adrenalina e il ritmo serrato della saga. Nel ruolo del protagonista Yoichi Isagi troviamo Fumiya Takahashi, affiancato da Kaito Sakurai, Kyohei Takahashi, Kouta Nomura e Masataka Kubota. La scelta degli interpreti è avvenuta dopo audizioni che hanno coinvolto oltre mille candidati e hanno seguito un lungo training atletico, iniziato circa un anno e mezzo prima delle riprese sotto la guida di calciatori professionisti.

Produzione, distribuzione e arrivo nelle sale

Il progetto cinematografico è prodotto da CK WORKS, CREDEUS e Kodansha. Dopo l’anteprima a Lucca, BLUE LOCK arriverà prossimamente nei cinema italiani distribuito da Fandango Distribuzione, confermando la centralità del franchise nel dialogo tra manga, anime e cinema live-action.

La storia: diventare il miglior attaccante del mondo

Nel mondo di BLUE LOCK la Nazionale giapponese soffre da una cronica mancanza di incisività in attacco. Per reagire nasce il progetto top secret Blue Lock: trecento giovani attaccanti delle scuole superiori vengono rinchiusi in una struttura dove devono affrontare prove durissime. Solo l’ultimo sopravvissuto potrà diventare il più grande attaccante del mondo, mentre chi viene eliminato perde per sempre la possibilità di vestire la maglia della Nazionale.

Al centro della storia c’è lo sconosciuto liceale Yoichi Isagi, interpretato da Fumiya Takahashi, chiamato a sfidare altri 299 talenti in una competizione senza seconde possibilità. Riuscirà a emergere come l’attaccante più forte di tutti i tempi e a cambiare il destino del calcio giapponese?

Foto: Ufficio Stampa