Greta Gerwig ha incontrato personalmente Jimmy Page e Robert Plant per ottenere il permesso di utilizzare l’iconico brano dei Led Zeppelin nel trailer del nuovo film.

C’è un brano che accompagna le prime immagini della nuova Narnia di Greta Gerwig e che gli appassionati di rock avranno riconosciuto immediatamente. È Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, uno dei pezzi più celebri della storia della musica, scelto dalla regista per il primo trailer di Narnia: Il nipote del mago, diffuso il 13 ottobre 2026. Non si tratta soltanto di una scelta musicale suggestiva. Dietro l’utilizzo della canzone c’è una storia che coinvolge direttamente Greta Gerwig, Jimmy Page e Robert Plant.

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Perché Greta Gerwig ha scelto Stairway to Heaven

Pubblicata nel 1971 nell’album Led Zeppelin IV, Stairway to Heaven è una delle composizioni più riconoscibili della band britannica. Il suo crescendo musicale e le immagini enigmatiche del testo hanno alimentato per decenni interpretazioni legate alla spiritualità, alla ricerca di un significato e al rapporto tra dimensione materiale e trascendenza. Temi che si intrecciano con l’universo immaginato da C.S. Lewis.

Come raccontato dall’Associated Press, Greta Gerwig considera la storia de Il nipote del mago un viaggio spirituale. Per questo ha voluto accompagnare le immagini della nascita di Narnia con la musica dei Led Zeppelin. La regista ha incontrato personalmente Robert Plant e Jimmy Page per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del brano, che il gruppo concede raramente per produzioni cinematografiche. Secondo quanto riferito da Gerwig, i due musicisti hanno accettato perché hanno riconosciuto il cuore della storia e condividono l’amore per l’opera di C.S. Lewis.

Una Narnia prima dell’armadio

Il nuovo film, diretto dalla regista di Barbie, torna alle origini del mondo fantastico creato da Lewis. Il nipote del mago, pubblicato nel 1955, racconta infatti avvenimenti precedenti a quelli de Il leone, la strega e l’armadio. I protagonisti sono Digory e Polly, due bambini che attraverso alcuni anelli magici raggiungono altri mondi e assistono alla nascita di Narnia, creata dal leone Aslan. È proprio la creazione di un universo attraverso la musica ad aver affascinato Gerwig fin dall’infanzia. Una suggestione che rende particolarmente significativa la presenza di Stairway to Heaven nel trailer.

La colonna sonora originale del film sarà invece composta da Mark Ronson e Andrew Wyatt, già collaboratori della regista per Barbie. La presenza della canzone nel trailer non conferma, per il momento, che sarà ascoltata anche nel film. Narnia: Il nipote del mago arriverà nei cinema italiani l’11 febbraio 2027, secondo Eagle Pictures. L’uscita internazionale è annunciata per il 12 febbraio, mentre il debutto su Netflix è previsto per il 2 aprile 2027.

Foto: Netflix