L’attore che interpretava Walter White Jr., morto a 34 anni, conviveva con la stessa disabilità del suo personaggio. Ma tra realtà e finzione c’erano alcune differenze, come aveva raccontato lui stesso.

RJ Mitte, l’attore conosciuto soprattutto per aver interpretato Walter White Jr. in Breaking Bad, è morto il 12 ottobre 2026 a 34 anni. La notizia è stata confermata dai suoi rappresentanti, senza fornire dettagli sulle circostanze della morte. Nella serie di Vince Gilligan, Mitte interpretava il figlio adolescente di Walter White, il professore di chimica che si trasforma nel narcotrafficante Heisenberg. Ma tra l’attore e il personaggio esisteva un legame che andava oltre la recitazione.

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Entrambi convivevano con una paralisi cerebrale, una condizione neurologica che può influire sul movimento e sulla coordinazione. Eppure, quella di Walter Jr., conosciuto anche come Flynn, era più marcata rispetto a quella dell’attore.

Che cosa RJ Mitte aveva in comune con Walter White Jr.

In un’intervista rilasciata a Teen Vogue durante gli anni di Breaking Bad, Mitte aveva spiegato che interpretare Walter Jr. significava in parte recuperare esperienze della propria infanzia. L’attore aveva utilizzato stampelle e tutori da bambino, ma con il tempo aveva smesso di averne bisogno. Per il personaggio era tornato a servirsi di quegli ausili, ricostruendo una condizione fisica che conosceva personalmente.

Non era però la disabilità a definire Walter Jr. Mitte insisteva sul fatto che la paralisi cerebrale fosse semplicemente una parte della vita del ragazzo, non qualcosa da spiegare continuamente o da trasformare nel centro della sua storia. Nella stessa intervista aveva rivelato un altro particolare: Vince Gilligan aveva creato Walter Jr. pensando a un suo amico scomparso. Interpretarlo significava anche contribuire a conservarne il ricordo.

Il ruolo della disabilità in Breaking Bad

Quando Breaking Bad debuttò nel 2008, Mitte aveva soltanto 15 anni. Nel corso delle cinque stagioni, Walter Jr. diventò un personaggio sempre più importante, soprattutto mentre il mondo familiare costruito intorno a lui cominciava a crollare. All’inizio è un adolescente che ammira profondamente suo padre. Poi, mentre emergono le menzogne di Walter White, deve confrontarsi con la progressiva disgregazione della famiglia.

La sua disabilità rimane presente, ma non diventa il motore della trama. È proprio questo uno degli aspetti più significativi del personaggio: Walter Jr. non esiste soltanto in funzione della propria condizione fisica. Fuori dal set, Mitte trasformò la notorietà ottenuta con la serie in un impegno per una maggiore rappresentazione delle persone con disabilità nel mondo dello spettacolo, collaborando anche con organizzazioni come United Cerebral Palsy.

La sua interpretazione di Walter Jr. resta così legata a un’idea precisa: raccontare una persona con disabilità senza fare della disabilità tutta la sua storia.

Foto Preview: RJ Mitte, l’attore che ha interpretato Walter White Jr. in Breaking Bad, durante il Rose City Comic Con nel settembre 2024. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.