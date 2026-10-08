‘Elsinore’ ha aperto il London Film Festival con la storia di Ian Charleson, il volto di Momenti di gloria. Nel 1989 l’attore subentrò a Daniel Day-Lewis nell’Amleto del National Theatre, mentre era gravemente malato di AIDS.

Nel 1989, dopo l’uscita di Daniel Day-Lewis dalla produzione di Hamlet al National Theatre di Londra, il ruolo del principe danese passò a Ian Charleson. Il pubblico del cinema lo conosceva soprattutto come l’atleta Eric Liddell di Momenti di gloria. A teatro aveva già costruito una carriera importante. Quando accettò quell’Amleto, era gravemente malato di AIDS. È questo l’episodio al centro di Elsinore, il film diretto da Simon Stone e scritto da Stephen Beresford che ha aperto il 70° London Film Festival il 7 ottobre 2026. A interpretare Charleson è Andrew Scott, anche produttore del film: una storia vera che torna sulla preparazione di uno spettacolo diventato l’ultimo ruolo teatrale dell’attore.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Chi era Ian Charleson, il volto di Momenti di gloria

Nato a Edimburgo nel 1949, Charleson iniziò a recitare da bambino. All’università studiò inizialmente architettura, ma l’attività teatrale finì per orientare la sua scelta professionale. Dopo la formazione alla London Academy of Music and Dramatic Art entrò al Young Vic, passando poi per il West End e la Royal Shakespeare Company. Nel 1981 interpretò Eric Liddell in Momenti di gloria. L’anno successivo fu Charlie Andrews in Gandhi, accanto a Ben Kingsley. Il successo cinematografico affiancava un percorso sul palcoscenico che comprendeva Guys and Dolls, Fool for Love e La gatta sul tetto che scotta.

Quell’Amleto del 1989 arrivava dunque dopo anni di lavoro, dentro una carriera che il cinema aveva reso riconoscibile anche fuori dal Regno Unito.

La storia vera dietro Elsinore

Diretta da Richard Eyre, la produzione del National Theatre mise Charleson davanti a un ruolo impegnativo mentre le sue condizioni di salute peggioravano. Gli era stato diagnosticato l’HIV nel 1986. Morì nel gennaio 1990, a quarant’anni, poche settimane dopo la conclusione delle sue rappresentazioni. Elsinore racconta questo passaggio attraverso le prove, il lavoro con i colleghi e le relazioni che lo accompagnarono. Nel cast, Olivia Colman interpreta la dottoressa Margaret Johnson. Compaiono anche Billie Piper e Johnny Flynn. La presentazione del BFI insiste sul valore della creazione collettiva: intorno a Charleson ci sono persone che partecipano alla costruzione dello spettacolo e lo sostengono.

Il film riparte così da una scelta concreta: assumere il ruolo di Amleto quando il tempo a disposizione si stava riducendo. La malattia entra nella storia di Charleson, ma il centro rimane il suo lavoro, fino all’ultima interpretazione. In Italia Elsinore sarà distribuito da Lucky Red.

Foto: Andrew Scott, che interpreta Ian Charleson in Elsinore, in una fotografia del 2025. Foto: Raph_PH / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.