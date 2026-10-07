Il seguito di ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’ debutta il 9 ottobre su Sky e NOW con due puntate. Gli episodi sono otto, ma l’uscita sarà settimanale: ecco il calendario fino al finale del 20 novembre e come funziona l’anteprima per i clienti Sky Extra.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriva il 9 ottobre 2026, ma gli otto episodi non saranno disponibili tutti insieme. La seconda stagione della serie di Sydney Sibilia debutta con due puntate, seguite da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 20 novembre. L’appuntamento è su Sky Serie e in streaming su NOW. Per chi cerca il seguito di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, dunque, è questo il titolo da tenere d’occhio. Il racconto di Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, continua prendendo il nome dal secondo album degli 883.

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Nord Sud Ovest Est: episodi e calendario delle uscite

La stagione è composta da otto episodi, distribuiti nell’arco di sette venerdì. I primi due episodi di Nord Sud Ovest Est usciranno il 9 ottobre 2026. Dal venerdì successivo, la serie proseguirà con una nuova puntata a settimana: il terzo episodio arriverà il 16 ottobre, il quarto il 23 ottobre e il quinto il 30 ottobre. Le ultime tre puntate saranno disponibili rispettivamente il 6 novembre, il 13 novembre e il 20 novembre, giorno del finale di stagione. Chi vuole aspettare la disponibilità dell’intera stagione dovrà quindi segnare il 20 novembre, data prevista per l’uscita dell’ultima puntata. È prevista anche un’anticipazione riservata: attraverso Primissime di Sky Extra, gli episodi saranno disponibili on demand ogni martedì per i clienti Sky da più di tre anni. Questa possibilità riguarda i clienti aventi diritto e non modifica il calendario ordinario su NOW.

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È la seconda stagione di Hanno ucciso l’Uomo Ragno?

Sì: cambia il titolo, continua la stessa storia. Dopo il primo capitolo dedicato alle origini degli 883 e al debutto discografico, Nord Sud Ovest Est porta il racconto nel 1993, quando Max e Mauro si trovano all’apice del successo. Al centro ci sono la nascita del secondo album, i concerti, i nuovi amori e le diverse ambizioni dei due amici. Il sogno condiviso sui banchi di scuola è diventato un lavoro, e il rapporto tra i protagonisti comincia a cambiare. L’ordine di visione è quindi Hanno ucciso l’Uomo Ragno, seguito da Nord Sud Ovest Est. La prima stagione è già disponibile on demand su NOW: può essere recuperata prima del debutto oppure nell’attesa delle nuove puntate.

Dove vedere Nord Sud Ovest Est

La serie è una produzione Sky Studios e Groenlandia ed è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il debutto su Sky Serie è fissato al 9 ottobre, con i primi due episodi: da quel momento, la storia degli 883 proseguirà con un appuntamento settimanale fino al finale di novembre.