I concerti Candlelight dedicati a Il Signore degli Anelli e alle canzoni d’amore Disney arrivano in Italia: quartetti d’archi, migliaia di candele e location storiche da Bari a Venezia.

La magia di Hollywood incontra il bagliore di migliaia di candele: nel 2026 e nei primi mesi del 2027 i concerti Candlelight dedicati alle grandi colonne sonore del cinema tornano in Italia con due format speciali. A portarli nel nostro Paese è Fever, piattaforma tecnologica globale per la scoperta della cultura e dell’intrattenimento dal vivo, che trasforma teatri, chiese sconsacrate e palazzi storici in set cinematografici illuminati a lume di candela.

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Due mondi iconici: Il Signore degli Anelli e Disney

Il primo format, “Candlelight: Il Signore degli Anelli”, è realizzato in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Experiences e celebra il 25° anniversario della saga cinematografica tratta dalle opere di J.R.R. Tolkien. Le musiche che hanno accompagnato Frodo, la Compagnia dell’Anello e le battaglie nella Terra di Mezzo risuonano in un contesto immersivo, con quartetti d’archi locali che reinterpretano le partiture in un’atmosfera sospesa tra epica e nostalgia.

Accanto all’epica fantasy c’è “Candlelight: Disney Canzoni d’Amore”, presentato insieme a Disney Concerts. In programma alcune delle ballad più amate del catalogo Disney, da “Can You Feel the Love Tonight” de Il Re Leone ad “A Whole New World” di Aladdin, passando per “I See the Light” di Rapunzel, “Remember Me” da Coco e “Dos Oruguitas” da Encanto: un viaggio intergenerazionale tra amore, amicizia e famiglia.

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Da Nord a Sud, il calendario italiano di Candlelight tocca alcune tra le città e le venue più suggestive del Paese. A Bari, “Candlelight: Il Signore degli Anelli” arriva nella sala interna di UNAHOTELS Regina Bari il 13 novembre e il 5 dicembre 2026 (ore 19.00). A Padova l’appuntamento è all’Auditorium La Casa della Musica, con doppi orari il 13 novembre 2026 e il 29 gennaio 2027 (19.00 e 21.00), mentre a Perugia il concerto è ospitato dall’Auditorium di San Francesco Al Prato il 5 dicembre 2026 alle 21.30.

Venezia accoglie il format nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista il 13 dicembre 2026 (ore 19.00 e 21.30), confermando la vocazione della città per gli eventi immersivi tra storia e spettacolo. A Genova il 18 dicembre 2026 è invece protagonista “Candlelight: Disney Canzoni d’Amore” al Teatro Rina e Gilberto Govi, pensato per un pubblico di famiglie, coppie e appassionati delle soundtrack animate.

Dal Sud alla Toscana: un tour a lume di candela

Il tour prosegue nel 2027 con nuove tappe. A Cagliari, il Teatro Doglio ospita “Candlelight: Il Signore degli Anelli” il 9 gennaio alle 21.00, portando le melodie della Terra di Mezzo nel cuore della Sardegna. A Firenze il 15 gennaio 2027, nella Cattedrale dell’Immagine, le colonne sonore della saga dialogano con una venue già abituata a esperienze multimediali e immersive.

Chiude il calendario annunciato la tappa di Lucca, dove l’Istituto Musicale Luigi Boccherini (Auditorium) accoglie il format il 30 gennaio 2027 con due repliche, alle 19.30 e alle 21.30. In tutte le città i concerti sono affidati a quartetti d’archi locali, sottolineando il legame tra produzione internazionale e talenti del territorio.

Biglietti, immagini e partner internazionali

I fan possono prenotare i biglietti per le diverse date direttamente tramite app o sito di Fever, dove sono disponibili anche informazioni dettagliate su orari, programmi e tipologie di posto. Dal comunicato è inoltre possibile scaricare un media kit con le immagini generali dell’esperienza Candlelight, utile per conoscere l’allestimento scenico fatto di migliaia di candele e luci soffuse.

Il progetto si inserisce in un circuito globale che comprende metropoli come New York, San Paolo, Singapore e Madrid, confermando il successo del format. Accanto a Fever e Disney Concerts, tra i partner internazionali figurano anche Warner Bros. Discovery Global Experiences, che cura le esperienze live ispirate ai grandi franchise cinematografici, tra cui Il Signore degli Anelli, Harry Potter, DC e molte altre saghe iconiche.

Foto: Ufficio Stampa