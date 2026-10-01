Per tutto ottobre 2026 Cinecittà World si trasforma in un gigantesco set horror tra nuove attrazioni, spettacoli a tema, playground spettrali per bambini e un gran finale nella notte di Halloween.

Da sabato 3 ottobre a Cinecittà World si alza il sipario rosso sull’Halloween più spaventoso di sempre. Per tutto il mese, fino al 1° novembre, il Parco dove il Cinema prende vita si trasforma in un gigantesco set da brivido, popolato da centinaia di creature spettrali che si aggirano tra imponenti scenografie, atmosfere da incubo e allestimenti ispirati ai grandi cult cinematografici dell’horror. Zucche e covoni di fieno invadono la suggestiva Halloween Street, accompagnando un viaggio tra nuove attrazioni, spettacoli a tema ed eventi speciali pensati per tutti i tipi di paura, dagli adulti ai bambini.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Al via la Mostra di Venezia: dove vedere cerimonia e red carpet

The Haunted Theatre e le nuove esperienze horror

Per i più temerari, la novità 2026 è The Haunted Theatre, un vecchio teatro di Broadway dove, dal 1930, si aggirano anime dannate sospese tra la vita e la morte. Il nuovo percorso horror invita gli ospiti a trovare il coraggio di varcare la soglia e affrontare l’incognito, tra corridoi bui, presenze inaspettate e colpi di scena da film. Il terrore raddoppia nelle nuove stanze della Horror House, una vera immersione cinematografica a tema, tra scenografie curate nei dettagli, ambientazioni da incubo e incontri ravvicinati con attori in carne e ossa. Per chi preferisce l’adrenalina delle discese al buio sulle montagne russe c’è Inferno, il roller coaster indoor che conduce direttamente nei gironi danteschi.

Spooky Town Playground e il Villaggio Piccoli Brividi

La grande novità della stagione è dedicata ai più piccoli: Spooky Town Playground, il più grande playground al coperto con attori dal vivo, dove il gioco incontra le atmosfere di Halloween in un’esperienza pensata per esorcizzare le piccole paure e trasformarle in divertimento. I bambini sono chiamati a sfidare se stessi salendo fino al quarto piano, tra scivoli, passaggi segreti e incontri con buffi personaggi spettrali. Nel Villaggio Piccoli Brividi li aspettano labirinti di paglia, zucche, alberi magici, casette di caramelle e mele stregate, insieme al Truccabimbi per trasformarsi nel mostriciattolo preferito, circondati da streghe e fantasmini pronti a farsi fotografare.

Set fotografici da paura e spettacoli a tema

Halloween Horror Stories e Funeral Party trasformano il Parco in un vero set fotografico da brivido, con scenografie tematizzate pensate per diventare lo sfondo della foto di Halloween più spettacolare. Il palinsesto degli spettacoli a tema accompagna l’intera giornata, dal Welcome al Goodbye Show, passando per l’irriverente Ciak, si muore dal ridere! e per The Last Night Horror Show, l’esilarante musical liberamente ispirato all’iconico The Rocky Horror Pictures Show. Completano il programma il Far West Show con La Leggenda di Black Town e i picchi di adrenalina dello stunt show Motori, Ciak … Azione!, tra rombi di motori e acrobazie da grande schermo.

Gran finale nella notte di Halloween

Il weekend del 31 ottobre segna il gran finale della stagione: la notte più spaventosa dell’anno si festeggia fino a tarda ora tra live show, cene a tema, musica e dj set. Tra costumi, trucchi spettacolari e l’atmosfera unica dei set cinematografici, Cinecittà World diventa dunque il luogo ideale per vivere un Halloween immersivo, tra brividi, divertimento e un calendario di appuntamenti che rende ogni visita diversa dalla precedente.

Foto: Ufficio Stampa