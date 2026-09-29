La quarta stagione debutta il 5 agosto su Apple TV, ma non tutti gli episodi saranno disponibili. Ecco quando escono i dieci episodi, fino al finale del 7 ottobre.

Ted Lasso 4 è finalmente su Apple Tv, ma non tutta la stagione è già disponibile. La quarta stagione debutta infatti il 5 agosto, anche in Italia, su Apple TV con la prima puntata. Le successive usciranno ogni mercoledì fino al 7 ottobre, per un totale di dieci episodi. L’episodio 2 arriverà quindi il 12 agosto.

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Quando escono gli episodi di Ted Lasso 4

Questo è il calendario completo comunicato da Apple TV:

Episodio 1: 5 agosto

Episodio 2: 12 agosto. Si intitola Curiouser and Curiouser! e dura 46 minuti. Ted torna a Richmond per incontrare le Lady Greyhounds, ma non tutti sono contenti di rivederlo.

Si intitola Curiouser and Curiouser! e dura 46 minuti. Ted torna a Richmond per incontrare le Lady Greyhounds, ma non tutti sono contenti di rivederlo. Episodio 3: 19 agosto. Si intitola Richmond’s Got Talent e dura 46 minuti. Gli azionisti dubitano della squadra femminile e gli allenatori organizzano i provini.

Si intitola Richmond’s Got Talent e dura 46 minuti. Gli azionisti dubitano della squadra femminile e gli allenatori organizzano i provini. Episodio 4: 26 agosto. Si intitola Greyhounds’ Day Off e dura 43 minuti. Gli allenatori devono spezzare le divisioni interne alla squadra, mentre Ted si adatta alla vita fuori dallo spogliatoio.

Si intitola Greyhounds’ Day Off e dura 43 minuti. Gli allenatori devono spezzare le divisioni interne alla squadra, mentre Ted si adatta alla vita fuori dallo spogliatoio. Episodio 5: 2 settembre. Si intitola Riches of Embarrassment e dura 47 minuti. La squadra femminile affronta il Chelsea; Alice è sotto pressione; Rebecca deve gestire un rapporto complicato.

Si intitola Riches of Embarrassment e dura 47 minuti. La squadra femminile affronta il Chelsea; Alice è sotto pressione; Rebecca deve gestire un rapporto complicato. Episodio 6: 9 settembre. Si intitola Don’t Jump Around Much Anymore. È la notte di Capodanno; la squadra festeggia, mentre Rebecca, Roy e Keeley trascorrono la serata con una vecchia conoscenza.

Si intitola Don’t Jump Around Much Anymore. È la notte di Capodanno; la squadra festeggia, mentre Rebecca, Roy e Keeley trascorrono la serata con una vecchia conoscenza. Episodio 7: 16 settembre. Si intitola Yes & Baby e dura 41 minuti. Alice e Ted proveranno a uscire dalle rispettive zone di comfort, mentre Zelda aiuterà Richmond ad affrontare un nuovo problema.

Si intitola Yes & Baby e dura 41 minuti. Alice e Ted proveranno a uscire dalle rispettive zone di comfort, mentre Zelda aiuterà Richmond ad affrontare un nuovo problema. Episodio 8: 23 settembre. Si intitola Follow the Anger e dura 51 minuti. Emerge una difficoltà per le Lady Greyhounds, mentre continuano i preparativi di Roy e Keeley per il Wall of Legends.

Si intitola Follow the Anger e dura 51 minuti. Emerge una difficoltà per le Lady Greyhounds, mentre continuano i preparativi di Roy e Keeley per il Wall of Legends. Episodio 9: 30 settembre. Si intitola Mae sull’autobus e dura 42 minuti. Mae è al seguito della squadra in trasferta, mentre arriva una novità per Keeley.

Si intitola Mae sull’autobus e dura 42 minuti. Mae è al seguito della squadra in trasferta, mentre arriva una novità per Keeley. Episodio 10: 7 ottobre

Il calendario è valido anche per l’Italia: Apple ha infatti annunciato un debutto globale, seguito dall’uscita di una nuova puntata ogni mercoledì. La piattaforma non ha indicato un orario italiano ufficiale. Nella nuova stagione Ted torna a Richmond per affrontare una sfida diversa da quelle che hanno segnato il suo percorso nell’AFC Richmond. Questa volta dovrà allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione.

Accanto a Jason Sudeikis tornano Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. La stagione introduce anche nuovi personaggi, mentre Ted e la squadra imparano a cogliere occasioni che non avevano previsto. Ma per scoprire come andrà bisognerà aspettare, ancora una volta, un mercoledì alla volta.

Foto: AppleTv